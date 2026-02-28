Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 फरवरी, 2026)
दैनिक राशिफल: 28 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (07:03 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (14:48 IST)
1. मेष (Aries)
Today 28 February horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में आज नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
धन: कारोबार में निवेश के लिए समय अच्छा है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द है, तो पर्याप्त नींद लें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: लव रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के प्रेम में मधुरता रहेगी।
धन: आप भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
लव: लव लाइफ में संबंध गहरे होंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: प्रॉपर्टी संबंधी स्थान परिवर्तन के योग हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में तनाव आ सकता है, शांति से काम लें।
धन: आज बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी।
स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें।
उपाय: आज गाय को गुड़ खिलाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: आपकी व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी।
लव: पार्टनर के साथ दिन रोमांटिक रहेगा।
धन: आज शेयर मार्केट में सावधानी से निवेश करें।
स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है।
6. कन्या (Virgo)
करियर: बैंकिंग में कार्यरत लोगों को पदोन्नति की खबर मिल सकती है।
लव: विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आभूषण या वस्त्रों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: दांतों की समस्या संभव है।
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
7. तुला (Libra)
करियर: आज कारोबार की नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ चल रही समस्या दूर होगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।
उपाय: श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार के कार्यों में देरी होने से झुंझलाहट हो सकती है।
लव: लंबी दूरी के रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है।
धन: ज्यादा फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: बाहरी छात्रों के लिए समय अनुकूल है।
लव: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से सिरदर्द संभव है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
लव: ऑफिस रोमांस से बचें, छवि बिगड़ सकती है।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: कफ और सर्दी की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी।
धन: व्यापार में निवेश के लिए समय सही है।
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर किसी से न उलझें।
लव: प्रेमी मर्यादा का ध्यान रखें।
धन: पैतृक धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज मेडिटेशन का सहारा लें।