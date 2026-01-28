Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026)
मेष (Aries)
Today 28 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: कारोबार में साझेदारी तथा नौकरी और सहयोग से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, पुराने मतभेद दूर होंगे।
धन: धन लाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी।
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: संचार, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।
उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।
कर्क (Cancer)
करियर: आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
लव: घरवालों संग भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा।
धन: निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी, योजनाएं सफल होंगी।
लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है।
धन: धन बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है, गुप्त शत्रुओं से बचें।
लव: प्रेम रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप पर ध्यान दें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा के यात्रा और छात्रों के शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशहाली आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आज आपको रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: घर तथा प्रेम में भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
धन: धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी।
धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं।
स्वास्थ्य: आज अधिक पानी पिएं।
उपाय: जरूरतमंदों को दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: व्यापार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम तथा पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: अपार धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।