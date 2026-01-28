Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 28 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: कारोबार में साझेदारी तथा नौकरी और सहयोग से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, पुराने मतभेद दूर होंगे। धन: धन लाभ के योग हैं, निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ (Taurus) करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा।

धन: आय में वृद्धि के संकेत हैं। स्वास्थ्य: खान-पान संतुलित रखें। उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini) करियर: संचार, मीडिया और लेखन से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। लव: प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति बन सकती है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें। उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें।

कर्क (Cancer) करियर: आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। लव: घरवालों संग भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें। उपाय: शिवलिंग पर दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लव: प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। धन: निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: ऑफिस के कार्य में एकाग्रता बढ़ेगी, योजनाएं सफल होंगी।

लव: रिश्तों में स्पष्टता जरूरी है। धन: धन बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। तुला (Libra) करियर: आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन सुखद रहेगा। धन: आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है, गुप्त शत्रुओं से बचें।

लव: प्रेम रिश्तों में गलतफहमी से बचें। धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप पर ध्यान दें।

धनु (Sagittarius) करियर: नौकरीपेशा के यात्रा और छात्रों के शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशहाली आएगी। धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें। मकर (Capricorn) करियर: आज आपको रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: घर तथा प्रेम में भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। धन: धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। कुंभ (Aquarius) करियर: कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी। धन: खर्च बढ़ सकता है, बजट बनाएं। स्वास्थ्य: आज अधिक पानी पिएं।

उपाय: जरूरतमंदों को दान करें। मीन (Pisces) करियर: व्यापार में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम तथा पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी। धन: अपार धन संचय के योग हैं। स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।