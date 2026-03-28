Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 मार्च, 2026)
दैनिक राशिफल: 28 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (07:04 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (14:19 IST)
1. मेष (Aries)
Today 28 March horoscope in Hindi 2026 :करियर: शनिवार होने के कारण शाम तक राहत महसूस करेंगे।
लव: पार्टनर के साथ पुरानी यादें ताजा होंगी।
धन: धन निवेश के लिए योजना बना सकते हैं।
स्वास्थ्य: व्यायाम करते समय सावधानी बरतें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: आज व्यापारिक यात्रा के योग हैं।
लव: पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है।
धन: आय के नए स्रोत मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।
उपाय: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: ऑफिस में कलीग्स की राजनीति से दूर रहें।
लव: सिंगल लोगों की किसी पसंद के व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: आपको जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार से आकस्मिक लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण जुकाम हो सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आज आपको नए अवसर प्राप्त होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है।
धन: आज निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
6. कन्या (Virgo)
करियर: तकनीक से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा।
धन: पुराना उधार चुकता हो सकता है।
स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: गरीब व्यक्ति को काले छाते का दान करें।
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं।
लव: लव लाइफ में नयापन आएगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: पीठ दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस के कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: अनिद्राकी समस्या हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा को करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे।
लव: बिगड़ते प्रेम रिश्तों में पुन: मिठास आएगी।
धन: कारोबार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
स्वास्थ्य: लीवर संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं।
10. मकर (Capricorn)
करियर: ऑफिस के कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: जीवनसाथी के साथ विवाद सुलझेंगे।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: घुटनों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: शनिवार के दिन छाया दान करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांचक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: नए व्यापारिक संबंध लाभदायक रहेंगे।
स्वास्थ्य: अपनी आंखों का ध्यान रखें।
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा।
लव: पार्टनर से अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें।
धन: आज धन संचय करने में आसानी होगी।
स्वास्थ्य: मौसमी एलर्जी से सावधान रहें।