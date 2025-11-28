Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 नवंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 28 नवंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (07:04 IST)

1. मेष (Aries) Today 28 November horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र की योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों की दूरी समाप्त होगी। धन: आर्थिक स्थिति देखकर धन सावधानी से खर्च करें।

2. वृषभ (Taurus) करियर: करियर में थोड़ी चुनौती आ सकती है, लेकिन आपके प्रयास सफल होंगे।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बढ़ने से मन प्रफुल्ल होगा। धन: धन के मामले में सुधार के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: देवी लक्ष्मी की पूजा करें, इससे आपके धन में वृद्धि होगी।

3. मिथुन (Gemini) करियर: नौकरी में किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम अब मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में आपसी बातचीत से समस्याओं का समाधान होगा। धन: धन के मामले में कुछ असमंजस हो सकता है।

स्वास्थ्य: शांति और धैर्य बनाए रखें। उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें। 4. कर्क (Cancer)

करियर: व्यापार के कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में आज आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है।

लव: प्रेमीजन के आपसी संवाद से रिश्ते और मजबूत होंगे। धन: धन के अपव्यय पर नियंत्रण रखें।

5. सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आज कोई पुराना काम सफल हो सकता है। लव: प्रेमीजन अपने साथी के साथ समय बिताएंगे।

धन: कारोबार में धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: शरीर को सक्रिय रखने के लिए थोड़ा व्यायाम करें।

उपाय: सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ असमंजस हो सकता है। धन: धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, खर्चों पर ध्यान देने की भी जरूरत है।

स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें। उपाय: ग्रहों की शुभता से दिन आपके लिए शुभ रहेगा, मंत्र जाप करें।

7. तुला (Libra) करियर: हर क्षेत्र से कार्य में सफलता के योग हैं। लव: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: पुराने कर्ज या होम लोन से छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यक्षेत्र पर नई चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपने साहस से इनका सामना करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में चल रही तनातनी आपसी समझ से हल हो जाएगी। धन: धन पाने के मामले में थोड़ी कठिनाई हो सकती है।

स्वास्थ्य: आज ध्यान और योग करें। उपाय: आज लाल वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। 9. धनु (Sagittarius)

करियर: किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। कारोबारियों को भी सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ समझदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। धन: धन के मामले में लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन आराम भी करें। उपाय: सकारात्मक ऊर्जा हेतु भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

10. मकर (Capricorn) करियर: कार्यस्थल की नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। लव: पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेंगे।

धन: धन की स्थिति बढ़ेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: आज आपको आराम और सही आहार की जरूरत है।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, यह शुभ रहेगा। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में समझ बढ़ने से आपके रिश्ते में खुशियां आएंगी। धन: किसी पुराने कार्य का लाभ प्राप्त हो सकता है।

स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: भगवान श्रीविष्णु की पूजा करें। 12. मीन (Pisces)

करियर: कार्य में थोड़ी कठिनाई के बाद स्थिति में सुधार होगा। लव: प्रेम संबंधों में अच्छे समय का आनंद लें।

धन: धन की स्थिति और बढ़ते खर्चों पर ध्यान रखें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान-योग करें।