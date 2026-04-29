Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries) Today Rashifal 29 April 2026: करियर : आज नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

लव : रोमांटिक जीवन में जोश और उत्साह बना रहेगा। धन : निवेश में जोखिम लेने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

वृषभ (Taurus) करियर : अपनी योजनाओं पर धीमी गति से लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे।

लव : परिवार के साथ प्रेम जीवन की खुशियां साझा करेंगे। धन : स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं।

स्वास्थ्य : गले या वाणी से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। उपाय : सफेद वस्तुओं का दान करें।

मिथुन (Gemini) करियर : नेटवर्किंग और मीटिंग्स तथा सामाजिक मेल-जोल में वृद्धि होगी।

लव : नए दोस्त बन सकते हैं, जो भविष्य में करीबी रिश्ते में बदल सकते हैं। धन : व्यापार और कमीशन से जुड़े कार्यों में लाभ होगा।

स्वास्थ्य : मानसिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे। उपाय : गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर : कार्यस्थल पर भावनात्मक माहौल बना रहेगा। लव : आज अपनों के साथ समय बिताना प्राथमिकता होगी।

धन : माता या घर-परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। स्वास्थ्य :पर्याप्त आराम करें और पानी ज्यादा पिएं।

उपाय : 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें। सिंह (Leo) करियर : आपके काम को पहचान और सराहना मिलेगी।

लव : प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा। धन : निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य : आज अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी है। उपाय : सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo) करियर : कार्यस्थल पर आपकी कुशलता की मांग होगी। लव : रिश्तों में आलोचनात्मक होने से बचें।

धन : वित्तीय योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य : पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है। उपाय : गौशाला में दान करें।

तुला (Libra) करियर : कानूनी मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। लव : वैवाहिक और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन : साझेदारों या जीवनसाथी के माध्यम से आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य : तनाव दूर करने के लिए कला और संगीत का सहारा लें।

वृश्चिक (Scorpio) करियर : रिसर्च और गुप्त विद्या से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव : प्रेमीजन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। धन : अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ हो सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचें।

स्वास्थ्य : योग और ध्यान फायदेमंद रहेगा। उपाय : शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius) करियर : आज उच्च ज्ञान और आशावाद से भरा दिन। लव : लव रिलेशनशिप में भाग्य आपका साथ देगा।

धन : निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य : ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे।

उपाय : 'ॐ गुरुवे नमः' का जाप करें। मकर (Capricorn) करियर : कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव : संबंधों में स्थिरता और गंभीरता आएगी। धन : बचत और निवेश की योजनाएं सफल होंगी। स्वास्थ्य : हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है।

उपाय : गरीब और जरूरतमंदों को दान करें। कुंभ (Aquarius) करियर : टीम वर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा।

लव : सामाजिक मेल-जोल में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। धन : बड़े भाई-बहनों या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य : मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे। उपाय : हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। मीन (Pisces)

करियर : आज कार्यस्थल पर किसी भी तरह के भ्रम से बचें। लव : पार्टनर के साथ रोमांटिक और भावुक संबंध मजबूत होंगे।

धन : खर्चों की अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें।