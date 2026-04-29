Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 अप्रैल, 2026)
दैनिक राशिफल: 29 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 (07:02 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (14:43 IST)
मेष (Aries)
Today Rashifal 29 April 2026: करियर : आज नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।
लव : रोमांटिक जीवन में जोश और उत्साह बना रहेगा।
धन : निवेश में जोखिम लेने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य : काम के दबाव के कारण सिरदर्द हो सकता है।
वृषभ (Taurus)
करियर : अपनी योजनाओं पर धीमी गति से लेकिन दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे।
लव : परिवार के साथ प्रेम जीवन की खुशियां साझा करेंगे।
धन : स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए विचार कर सकते हैं।
स्वास्थ्य : गले या वाणी से संबंधित छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय : सफेद वस्तुओं का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर : नेटवर्किंग और मीटिंग्स तथा सामाजिक मेल-जोल में वृद्धि होगी।
लव : नए दोस्त बन सकते हैं, जो भविष्य में करीबी रिश्ते में बदल सकते हैं।
धन : व्यापार और कमीशन से जुड़े कार्यों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य : मानसिक रूप से आप सक्रिय महसूस करेंगे।
उपाय : गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर : कार्यस्थल पर भावनात्मक माहौल बना रहेगा।
लव : आज अपनों के साथ समय बिताना प्राथमिकता होगी।
धन : माता या घर-परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है।
स्वास्थ्य :पर्याप्त आराम करें और पानी ज्यादा पिएं।
उपाय : 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें।
सिंह (Leo)
करियर : आपके काम को पहचान और सराहना मिलेगी।
लव : प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बढ़ेगा।
धन : निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य : आज अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
उपाय : सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर : कार्यस्थल पर आपकी कुशलता की मांग होगी।
लव : रिश्तों में आलोचनात्मक होने से बचें।
धन : वित्तीय योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य : पाचन तंत्र संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय : गौशाला में दान करें।
तुला (Libra)
करियर : कानूनी मामलों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है।
लव : वैवाहिक और प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन : साझेदारों या जीवनसाथी के माध्यम से आर्थिक लाभ संभव है।
स्वास्थ्य : तनाव दूर करने के लिए कला और संगीत का सहारा लें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर : रिसर्च और गुप्त विद्या से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव : प्रेमीजन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें।
धन : अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ हो सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य : योग और ध्यान फायदेमंद रहेगा।
उपाय : शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर : आज उच्च ज्ञान और आशावाद से भरा दिन।
लव : लव रिलेशनशिप में भाग्य आपका साथ देगा।
धन : निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य : ऊर्जावान और उत्साही महसूस करेंगे।
उपाय : 'ॐ गुरुवे नमः' का जाप करें।
मकर (Capricorn)
करियर : कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव : संबंधों में स्थिरता और गंभीरता आएगी।
धन : बचत और निवेश की योजनाएं सफल होंगी।
स्वास्थ्य : हड्डियों या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय : गरीब और जरूरतमंदों को दान करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर : टीम वर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा।
लव : सामाजिक मेल-जोल में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है।
धन : बड़े भाई-बहनों या दोस्तों से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य : मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।
उपाय : हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
मीन (Pisces)
करियर : आज कार्यस्थल पर किसी भी तरह के भ्रम से बचें।
लव : पार्टनर के साथ रोमांटिक और भावुक संबंध मजबूत होंगे।
धन : खर्चों की अधिकता हो सकती है।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें।
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