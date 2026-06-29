Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 29 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। लव: रिश्ते में छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं।

धन: आज बढ़ते अनावश्यक अचानक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रयास करेंगे।

2. वृष (Taurus) करियर: आज आपको परिश्रम का फल मिलेगा। लव: लव लाइफ में सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आप आज कुछ नए निवेश के बारे में सोच सकते हैं। स्वास्थ्य: माता की सेहत ठीक रहेगी। उपाय: गाय को ताजा घी खिलाएं और मंदिर में पूजा करें।

3. मिथुन (Gemini) करियर: आज करियर में आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं।

लव: लव लाइफ में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। धन: आज फालतू के अनावश्यक खर्चों से बचें। स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। 4. कर्क (Cancer) करियर: आज कार्यस्थल पर सफलता के योग हैं।

लव: लव लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। धन: आज आप धन को बचाने पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य: अच्छी सेहत हेतु समय निकालकर आराम करें।

उपाय: मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। 5. सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आपके प्रयासों का फल मिलेगा।

लव: प्रेमीसंग प्यार और विश्वास बढ़ेगा। धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत में ताजगी हेतु थोड़ा समय खुद के लिए निकालें।

उपाय: शनिवार को लाल वस्त्र पहनें और दान करें। 6. कन्या (Virgo) करियर: कार्यक्षेत्र में अपने प्रयासों को बनाए रखें।

लव: लव लाइफ में आपसी संवाद से स्थिति सुधर सकती है। धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: आज सेहत सामान्य रहेगी।

7. तुला (Libra) करियर: करियर का कोई नया अवसर आपके लिए लाभकारी रहेगा। लव: लव लाइफ में विश्वास और समझ बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य: सेहत में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उपाय: आज माता दुर्गा की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें। लव: प्रेम रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: कारोबार में धन की स्थिति स्थिर रहेगी। स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: लाल चंदन का तिलक करें और घर में साफ-सफाई रखें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: कार्यस्थल पर आपको नए अवसर मिल सकते हैं।

लव: लव लाइफ में पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। उपाय: आज ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 10. मकर (Capricorn)

करियर: आज कार्यस्थल पर बात करके समस्या का समाधान निकाले। लव: रिश्ते में थोड़ा तनाव हो सकता है।

धन: आज खर्चों पर ध्यान दें और बचत को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य: सेहत ठीक न हो तो थोड़ी देर के लिए आराम करें।

उपाय: खाने की चीजें किसी को दान करें। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नौकरीपेशा को कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा।

लव: लव लाइफ में आज पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर है। धन: आज किसी भी बड़े खर्च से बचें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर कलीग्स से कहासुनी हो सकती है। लव: रिश्ते में थोड़ी सामंजस्य की आवश्यकता हो सकती है।