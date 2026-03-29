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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

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दैनिक राशिफल का सुंदर फोटो
BY: WD Feature Desk
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (07:03 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (14:29 IST)
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1. मेष (Aries)

Today 29 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: सहकर्मियों का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा।
लव: लव पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।
धन: धन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें।ALSO READ: महावीर जयंती पर करें ये 5 कार्य, मिलेगा सुख और शांति का आशीर्वाद
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार तथा नौकरी में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत से विवाद सुलझाएं।
धन: आज बचत करना आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 
उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी। 
लव: लव पार्टनर की बातों को गौर से सुनें। 
धन: आज शेयर बाजार से लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

 

4. कर्क (Cancer)

करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। 
लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आपके आत्मविश्वास से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। 
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो सकती है। धूप से बचें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज कार्यस्थल पर आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें। 
धन: उधार धन लेने और देने से बचें। 
स्वास्थ्य: घुटनों में दर्द हो तो भारी वजन न उठाएं।
उपाय: गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं।ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: आपके मूलांक के आधार पर जानें 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के अहम अवसर
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबार या कंपनी की साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा।
लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: सुख-सुविधा की चीजों पर धन खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: ऑफिस में शत्रुओं से सावधान रहें। 
लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। 
धन: आर्थिक योजनाओं में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज अचानक चोट लगने की आशंका है।
उपाय: श्री लक्ष्मी जी की आरती करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं।
लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आज धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। 
उपाय: माथे पर पीला तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: काम का बोझ मानसिक थकान दे सकता है।
लव: आज घर का माहौल शांत रहेगा।
धन: जमीन में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है।
स्वास्थ्य: कमर दर्द में मालिश से आराम मिलेगा।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई परियोजनाओं में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: लव लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे।
धन: आय के नए स्रोत मिलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे। 
उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: आज नौकरीपेशा को पदोन्नति के संकेत हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: कारोबार में आज धन के मामले में दिन मिला-जुला रहेगा।
स्वास्थ्य: आज शहद का सेवन करें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं।ALSO READ: Palm Sunday 2026: पाम संडे कब है और क्यों मनाया जाता है?

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