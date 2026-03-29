Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries) Today 29 March horoscope in Hindi 2026 : करियर: सहकर्मियों का सहयोग आपके काम को आसान बनाएगा। लव: लव पार्टनर के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: धन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव महसूस हो सकता है।

2. वृषभ (Taurus) करियर: व्यापार तथा नौकरी में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। लव: पार्टनर के साथ बातचीत से विवाद सुलझाएं।

धन: आज बचत करना आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

उपाय: छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाएं। 3. मिथुन (Gemini) करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी।

लव: लव पार्टनर की बातों को गौर से सुनें। धन: आज शेयर बाजार से लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं। 4. कर्क (Cancer) करियर: बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा। धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ होगा। स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। 5. सिंह (Leo) करियर: आपके आत्मविश्वास से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन हो सकती है। धूप से बचें। उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें।

6. कन्या (Virgo) करियर: आज कार्यस्थल पर आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतें।

7. तुला (Libra) करियर: कारोबार या कंपनी की साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। लव: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।

धन: सुख-सुविधा की चीजों पर धन खर्च होगा। स्वास्थ्य: आज आप शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें। 8. वृश्चिक (Scorpio) करियर: ऑफिस में शत्रुओं से सावधान रहें।

लव: पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। धन: आर्थिक योजनाओं में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य: आज अचानक चोट लगने की आशंका है।

उपाय: श्री लक्ष्मी जी की आरती करें। 9. धनु (Sagittarius) करियर: विदेश से जुड़े व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। धन: आज धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। उपाय: माथे पर पीला तिलक लगाएं। 10. मकर (Capricorn) करियर: काम का बोझ मानसिक थकान दे सकता है।

लव: आज घर का माहौल शांत रहेगा। धन: जमीन में निवेश करना फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य: कमर दर्द में मालिश से आराम मिलेगा।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 11. कुंभ (Aquarius) करियर: नई परियोजनाओं में टीम वर्क से बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: लव लाइफ में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। धन: आय के नए स्रोत मिलेंगे। स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: पक्षियों को अनाज खिलाएं। 12. मीन (Pisces) करियर: आज नौकरीपेशा को पदोन्नति के संकेत हैं।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन: कारोबार में आज धन के मामले में दिन मिला-जुला रहेगा।