Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 30 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 30 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा दिन है।

लव: सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। धन: आज के दिन जल्दबाजी में खरीदारी से बचें।

वृषभ (Taurus) करियर: लंबित कार्य पूरे होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन: जमीन-जायदाद से संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित परेशानी में गुनगुना पानी पिएं। उपाय: किसी महिला को सफेद मिठाई भेंट करें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज वरिष्ठों के साथ नेटवर्किंग और मीटिंग्स से लाभ होगा।

लव: रिश्तों में हंसी-मजाक और हल्कापन रहेगा। धन: छोटे भाई-बहनों से आर्थिक मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए किताबें पढ़ें या संगीत सुनें। उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer) करियर: कार्यस्थल पर भावनात्मक माहौल बना रहेगा। लव: घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे।

धन: धन लाभ के योग हैं, बचत पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: अनावश्यक चिंता करने से बचें। उपाय: चंद्र देव की पूजा करें और जल में दूध मिलाकर अर्पित करें।

सिंह (Leo) करियर: आपके नेतृत्व कौशल को पहचान मिलेगी। लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा।

धन: जुए या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे निवेश से बचें। स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा।

उपाय: सूर्य को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर आपकी बारीकी से काम करने की आदत लाभ देगी।

लव: रिश्तों में आलोचना करने से बचें। धन: कारोबारी बजट और खर्चों का सही हिसाब रखें। स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

तुला (Libra) करियर: आज कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। लव: आपके रिश्तों में संतुलन और शांति बनी रहेगी।

धन: साझेदारों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: तनावमुक्त रहने के लिए कला और संगीत का सहारा लें।

उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें। वृश्चिक (Scorpio) करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।

लव: प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन: अप्रत्याशित लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है।

स्वास्थ्य: अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग या ध्यान करें। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius) करियर: आज विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। लव: प्रेम जीवन के रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।

धन: आज आप धन पाने के बड़े लक्ष्यों की ओर देखेंगे। स्वास्थ्य: आज अत्यधिक खान-पान से बचें।

उपाय: पीपल के वृक्ष को जल दें। मकर (Capricorn) करियर: जिम्मेदारी और लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता आएगी। धन: भविष्य के लिए धन की बचत करने पर ध्यान देंगे।

स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द से परेशान हैं तो गर्म कपड़े पहनें। उपाय: जरूरतमंदों को कंबल दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: दोस्तों के माध्यम से नए रिश्ते बनने की संभावना है। धन: कारोबार बढ़ाने हेतु नए विचारों से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। उपाय: शनि देव की आराधना करें। मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में भ्रम की स्थिति से बचें। सावधानी बरतें। लव: पार्टनर से अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।

धन: आज बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य: भावनात्मक रूप से अधिक सोचने से बचें।