Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (31 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 31 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

, बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (07:03 IST)

मेष (Aries) Today 31 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां आपको दी जा सकती हैं, जो आपके करियर में उन्नति का रास्ता खोलेंगी।

लव: प्रेम में उथल-पुथल हो सकती है। धैर्य रखें। धन: आर्थिक मामलों में सामान्य दिन रहेगा।

वृषभ (Taurus) करियर: आज के दिन आपके करियर में कोई बड़ा अवसर मिल सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में समझ और सामंजस्य रहेगा। धन: धन सावधानी से खर्च करें और बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें। उपाय: शुक्रवार को घर में सफाई रखें।

मिथुन (Gemini) करियर: आज कार्यस्थल पर आपको सफलता मिलने की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी असहमति हो सकती है। धन: किसी बड़े खर्च से बचने के लिए योजना बनाएं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा को हो सकता है आज कोई नई जिम्मेदारी दी जाए। लव: अपने पार्टनर से प्यार और सम्मान की बात करें।

धन: परिवार में किसी की सेहत में अचानक कोई बड़ा खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य: आज आराम करें और खुद का ख्याल रखें।

उपाय: किसी गरीब को भोजन कराएं। सिंह (Leo) करियर: कार्यस्थल पर आज महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में होंगे।

लव: लव पार्टनर के साथ अपने विचारों को साझा करें। धन: अचानक कोई वित्तीय लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य: आज मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। कन्या (Virgo) करियर: कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। धन: आज अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें।

तुला (Libra) करियर: कार्यस्थल पर किचकिच हो सकती है, सतर्कता बनाए रखें।

लव:पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। धन: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: गुलाब का पुष्प शिव मंदिर में चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio) करियर: आज कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को सही दिशा में लगाएं।

लव: प्रेम संबंधों में खुलकर बात करें। धन: धनलाभ कमाने की स्थिति आज नियंत्रण में रहेगी।

स्वास्थ्य: खुद को शांत रखने के लिए ध्यान करें। उपाय: घर के बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करें।

धनु (Sagittarius) करियर: नौकरी में कोई महत्वपूर्ण फैसला आपको करना पड़ सकता है।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। धन: धन संबंधी पुरानी योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए थोड़ा आराम करें। उपाय: सोमवार को व्रत रखें। मकर (Capricorn)

करियर: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत से परिणाम अच्छे आएंगे। लव: अपने लव पार्टनर साथी से ईमानदारी से बात करें।

धन: वित्तीय मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपाय: गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius) करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

लव: अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। धन: कारोबार में आज धन की स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।

मीन (Pisces) करियर: कार्यस्थल पर कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन आप जल्दी ही इन्हें हल कर सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है। धन: कारोबारी अपनी बचत और निवेश पर ध्यान दें।