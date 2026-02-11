rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

Advertiesment
हमें फॉलो करें चित्र में तीन ग्रह और कैप्शन कुंभ में त्रिग्रही योग

WD Feature Desk

, बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (14:19 IST)
कुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।
 

इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

1. मेष राशि (Aries)

आपके 11वें भाव (आय स्थान) में यह युति बन रही है।
लाभ: आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है।
विशेष: राहु की उपस्थिति आपको किसी बड़े नेटवर्क या सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी सफलता दिला सकती है।
ALSO READ: मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

2. वृषभ राशि (Taurus)

आपके 10वें भाव (कर्म स्थान) में यह योग बन रहा है।
लाभ: शुक्र आपके राशि स्वामी हैं, इसलिए करियर में जबरदस्त उछाल आएगा। तकनीकी क्षेत्र (IT), मीडिया या कला से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
विशेष: विदेशी संपर्कों से व्यापार में लाभ होने के प्रबल योग हैं।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में बुध और राहु की युति है।
लाभ: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही आप अपनी चतुराई से काम निकलवाने में सफल रहेंगे।
विशेष: दूर की यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी।
ALSO READ: Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

4. तुला राशि (Libra)

आपके 5वें भाव (विद्या और संतान) में यह युति है।
लाभ: रचनात्मक कार्यों में नाम होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। छात्रों के लिए शोध और नई तकनीक सीखने का बेहतरीन समय है।
विशेष: शेयर बाजार या सट्टेबाजी (जोखिम भरे निवेश) से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है।
ALSO READ: मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

त्रिग्रही योग के प्रभाव का विश्लेषण

बुध + शुक्र (लक्ष्मी नारायण योग): यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है।
राहु का प्रभाव: राहु इस सुख और बुद्धि को 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोच में बदल देता है। आप वह हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी।
चेतावनी: राहु और बुध की युति कभी-कभी 'भ्रम' पैदा करती है। बड़े फैसले लेते समय कागजी कार्रवाई (Documentation) को अच्छी तरह जांच लें, क्योंकि राहु जल्दबाजी में गलती करवा सकता है।

Edited by: Anirudh Joshi

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विजया एकादशी व्रत कथा Vijaya Ekadashi Vrat Katha

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels