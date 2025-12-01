Festival Posters

Trigrahi yog: वृश्चिक राशि में बना त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए है बहुत ही शुभ समय

हमें फॉलो करें वृश्‍चिक राशि में त्रिग्रही योग

WD Feature Desk

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (12:06 IST)
Trigrahi Yoga in Scorpio 2025: इस माह वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध के कारण वृश्‍चिक राशि में निर्मित त्रिग्रही योग ज्योतिष शास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ घटना मानी जाती है। यह शक्तिशाली योग कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। चूँकि वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और इसे मंगल ग्रह का स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए इस योग में गहन परिवर्तन, ऊर्जा, और भौतिक सुख-सुविधाओं को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है। यह योग विशेष रूप से मेष, वृश्चिक, तुला, कुंभ और सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है।
 
त्रिग्रही योग:- 07 दिसंबर तक मंगल, 16 दिसंबर तक सूर्य, 20 दिसंबर तक शुक्र वृश्‍चिक राशि में रहेंगे। 7 दिसंबर को मंगल धनु में जाएंगे उसके पहले ही 6 दिसंबर को बुध वृश्‍चिक में गोचर करेंगे जो 29  दिसंबर तक रहेंगे। इस तरह यह योग 16 दिसंबर तक बना रहेगा।
 
त्रिग्रही योग का प्रभाव और शुभ फल:-यह त्रिग्रही योग मुख्य रूप से करियर में सफलता, धन लाभ, और आत्म-विश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस दौरान ये राशियां जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकती हैं और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती हैं।
 
1. मेष राशि (Aries): सफलता की नई ऊंचाइयां:-
परिणाम: मेष राशि के जातकों के लिए यह योग विशेष रूप से आर्थिक स्थिरता और करियर के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है।
करियर में बड़ी सफलता: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बड़े प्रोजेक्ट या पदोन्नति मिल सकती है।
आत्मविश्वास में वृद्धि: आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा और आप निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।
आर्थिक स्थिति में मजबूती: निवेश से लाभ होगा और आय के नए स्रोत खुलने से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
 
2. वृश्चिक राशि (Scorpio): मान-सम्मान और व्यक्तित्व का विकास:-
परिणाम: चूँकि यह योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक और सीधा प्रभाव आप पर पड़ेगा।
मान-सम्मान की प्राप्ति: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके कार्य की सराहना होगी।
प्रतिष्ठा में वृद्धि: सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे।
आत्मविश्वास बढ़ेगा: आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
 
3. तुला राशि (Libra): धन लाभ और मधुर वाणी:-
परिणाम: तुला राशि वालों के लिए यह योग विशेष रूप से धन और वाणी के भाव को सक्रिय कर रहा है।
अचानक धन लाभ: आपको अनपेक्षित स्रोतों से धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे रुका हुआ पैसा मिलना या लॉटरी/निवेश से लाभ।
रुका हुआ पैसा मिलेगा: यदि किसी को उधार दिया है, तो उस पैसे के वापस आने की प्रबल संभावना है।
वाणी में निखार आएगा: आपकी बातें प्रभावशाली होंगी। यह योग विशेष रूप से मार्केटिंग, शिक्षण, या परामर्श से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ है।
 
4. कुंभ राशि (Aquarius): व्यवसायिक उन्नति और भौतिक सुख:-
परिणाम: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग कर्म और लाभ के भाव को मजबूत कर रहा है, जो पेशेवर जीवन में तरक्की दिलाएगा।
आय में वृद्धि: नौकरीपेशा लोगों की आय बढ़ सकती है, जबकि व्यापारियों को बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।
व्यवसाय में सफलता: व्यापारिक सौदे सफल होंगे और साझेदारी में लाभ मिलेगा। नए व्यापार के लिए यह उत्तम समय है।
भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि: घर या वाहन खरीदने का योग बन सकता है, जिससे जीवन में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा।
 
5. सिंह राशि (Leo): पराक्रम और करियर में उन्नति:-
परिणाम: सिंह राशि वालों के लिए यह योग पराक्रम और सुख के भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे वे साहस और ऊर्जा से भरे रहेंगे।
आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि: आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। छोटे भाई-बहनों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
व्यापार और करियर में उन्नति: आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, जिससे करियर में प्रगति होगी। नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा।
भूमि-भवन का लाभ: रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है।
 
वृश्चिक राशि में बना यह त्रिग्रही योग इन 5 राशियों के लिए एक अत्यंत सकारात्मक और ऊर्जावान समय लेकर आया है। इस अवधि में आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
 
शुभ फल को बढ़ाने के लिए:-
1. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें।
2. सूर्य को अर्घ्य दें।
3. शुक्र ग्रह के लिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करें।
4. बुध ग्रह के लिए माता दुर्गा और गणेशजी की पूजा करें।
 
 

