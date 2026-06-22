Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कर्क राशि में त्रिग्रही युति और महाशक्तिशाली सरस्वती राजयोग, 5 राशियों को बंपर लाभ

Advertiesment
Goddess Saraswati in the picture.
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (07:02 IST) Updated Date: Sat, 20 Jun 2026 (18:05 IST)
google-news
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन ग्रहों का एक बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है। 22 जून 2026 को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति और ऐश्वर्य के दाता शुक्र पहले से ही मौजूद हैं। बुध के आते ही यहां बुध+गुरु+शुक्र की 'त्रिग्रही युति' बनेगी, जिससे एक अत्यंत प्रभावशाली 'सरस्वती राजयोग' का निर्माण होगा। असर: यह योग बुद्धि, ज्ञान, करियर में तरक्की और बंपर धन लाभ कराने वाला माना जाता है। विशेष रूप से मिथुन, कर्क, कन्या और मकर राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। वैदिक ज्योतिष गणना के अनुसार, इस राजयोग से मुख्य रूप से 5 राशियों को सबसे बड़ा और बंपर लाभ होने जा रहा है।
ALSO READ: बुध का कर्क राशि में गोचर: 5 राशियों की बंद किस्मत खुलेगी, सफलता और धन लाभ के बनेंगे प्रबल योग

1. कर्क राशि (Cancer)- समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान

चूंकि यह त्रिग्रही युति और राजयोग आपकी ही राशि के प्रथम (लग्न) भाव में बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव आपमें ही देखने को मिलेंगे।
लाभ: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। गुरु और शुक्र की कृपा से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और दांपत्य जीवन (वैवाहिक जीवन) में मधुरता आएगी।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)- बंपर धन लाभ और वाणी का जादू

आपकी राशि के द्वितीय (धन और वाणी) भाव में यह युति होने जा रही है। बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इसलिए यह समय आपके लिए लॉटरी जैसा साबित हो सकता है।
लाभ: अचानक कहीं से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। जो लोग कूरियर, मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा या बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी वाणी का जादू चलेगा और बड़ी डील्स फाइनल होंगी। बैंक बैलेंस में भारी बढ़ोतरी के योग हैं।
ALSO READ: बुधादित्य और गजलक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग, 5 राशियों पर होगी धन-वर्षा

3. कन्या राशि (Virgo)- आय के नए स्रोत और करियर में तरक्की

आपकी राशि के एकादश (आय और लाभ) भाव में सरस्वती राजयोग का निर्माण हो रहा है। आपके राशि स्वामी बुध का इस भाव में आना बेहद शुभ है।
लाभ: आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी (Increment) की पूरी संभावना है। व्यापारियों को कोई बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है। निवेश (Investment) से भी अच्छा रिटर्न मिलने के संकेत हैं।
 

4. मकर राशि (Capricorn)- पार्टनरशिप में सफलता और भाग्योदय

आपकी राशि से सप्तम (विवाह और साझेदारी) भाव में यह त्रिग्रही युति बनेगी।
लाभ: यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय सर्वोत्तम है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और उनके नाम से किया गया निवेश आपको बड़ा फायदा देगा। समाज के प्रबुद्ध और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में लाभ देंगे।
ALSO READ: सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, 6 राशियों को मिलेगी करियर, नौकरी और व्यपार में बड़ी सफलता

5. सिंह राशि (Leo)/ धनु राशि (Sagittarius)- गुप्त धन और विदेश यात्रा

इन दोनों राशियों के लिए भी यह समय मिलाजुला लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा।
लाभ: सिंह राशि वालों के लिए विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं धनु राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) या अचानक किसी गुप्त धन (बीमा, शेयर आदि) से बड़ा फायदा मिल सकता है।
विशेष नोट: सरस्वती राजयोग विशेष रूप से छात्रों, लेखकों, शिक्षकों, कलाकारों और कंसल्टेंट्स (सलाहकारों) के लिए वरदान समान होता है। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता इस दौरान चरम पर होगी, जिससे आपको देश-दुनिया में ख्याति मिल सकती है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जून, 2026)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels