गुरु की अतिचारी गति मचाएगी हलचल, 2 जून तक 6 राशियों को बड़ा लाभ, 3 को झटका संभव

, गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (12:54 IST)

Guru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर गए थे और 2 जून 2026 तक वे इसी अवस्था में रहेंगे। वक्री गुरु के अतिचारी गोचर से 5 राशियों को होगा बड़ा लाभ और 3 राशि वालों को रहना होगा बचकर।

वक्री गुरु के कारण 5 राशियों को बड़ा लाभ 1. वृषभ राशि (Taurus): भाव: बृहस्पति आपके आठवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: उत्तराधिकार या अचानक लाभ से धन अर्जित हो सकता है, पर संतुष्टि की कमी रहेगी। करियर: कार्यस्थल पर दबाव महसूस हो सकता है। धैर्य रखें, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है।

व्यापार: प्रतियोगियों से कड़ी टक्कर मिलेगी, जिससे मुनाफे की दर में गिरावट आ सकती है। आर्थिक: एक ओर लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर खर्चों में वृद्धि देखी जा सकती है।

व्यक्तिगत: अहंकार के कारण जीवनसाथी से दूरी आ सकती है। सेहत: आंखों से जुड़ी एलर्जी या संक्रमण परेशान कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर हो सकती है।

2. सिंह राशि (Leo): भाव: आपकी कुंडली के पांचवें तथा आठवें भाव के स्वामी का लाभ यानी एकादश भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: प्रयासों में अच्छी सफलता मिलेगी और कार्यों में लक्ष्य हासिल होंगे। करियर: सफलता से भरपूर समय। कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और मान-सम्मान मिलेगा।

व्यापार: स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ मिल सकता है। आर्थिक: अधिक धन अर्जन और बचत करने के अच्छे अवसर मिलेंगे।

व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा और सुखद समय बीतेगा। सेहत: इम्यूनिटी और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा।

3. कन्या राशि (Virgo): भाव: बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं और दसवें भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा। रिश्तों को सौहार्दपूर्ण ढंग से विकसित करने की ओर झुकाव।

करियर: नए और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षमता के बल पर उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। व्यापार: व्यापार पर कम ध्यान दे सकते हैं, जिससे प्रदर्शन कमजोर और लाभ सीमित रहेगा।

आर्थिक: अच्छी आमदनी होगी, लेकिन अचानक खर्चों में वृद्धि चिंतित कर सकती है। व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद या तकरार संभव है। कड़वाहट से बचना जरूरी है।

सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो चिंता का कारण बनेगा। 4. वृश्चिक राशि (Scorpio): भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और आठवें भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। संबंधित यात्राएं संभव। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। करियर: काम का दबाव अधिक रह सकता है, नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। सोच-समझकर निर्णय लें।

व्यापार: सामान्य व्यापार में सफलता कम। शेयर बाजार, ट्रेडिंग आदि में अच्छा लाभ। आर्थिक: मध्यम स्तर की आमदनी होगी, लेकिन उससे संतुष्टि कम मिलेगी।

व्यक्तिगत: जीवनसाथी से बातचीत करते समय धैर्य और संयम से काम लेना होगा। सेहत: आंखों और दांतों में परेशानी हो सकती है, जिससे बेचैनी महसूस होगी।

5. धनु राशि (Sagittarius): भाव: बृहस्पति आपके पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं और सातवें भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: नई मित्रता निभाने और उन्हें उच्च नैतिक मूल्यों के साथ बनाए रखने पर ध्यान देंगे। यात्राएं अधिक होंगी।

करियर: विदेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, जो बेहद लाभदायक और सफल सिद्ध हो सकते हैं। व्यापार: प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में उभरेंगे।

आर्थिक: कमाई अच्छी होगी, जो सुनियोजित योजना और दिशा का परिणाम होगी। व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ खुशियां साझा करने में सफल रहेंगे, संबंधों में मिठास आएगी।

सेहत: जीवनसाथी के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है।

वक्री गुरु के अतिचारी गोचर के चलते 3 को झटका संभव 1. मिथुन राशि (Gemini): भाव: बृहस्पति आपके सातवें और दसवें भाव के स्वामी हैं और पहले भाव (लग्न) में गोचर चल रहा है।

विशेष: मित्रों से सतर्क रहें। नौकरी के संबंध में अच्छी योजना बनाएं, परिणाम मध्यम रहेंगे। करियर: सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। संयम रखें।

व्यापार: कार्यों में देरी या बैकलॉग से मुनाफा घट सकता है और चिंता बढ़ेगी। आर्थिक: आय बनी रहेगी, लेकिन खर्चों में अधिकता होगी। संतुलन बनाना जरूरी है।

व्यक्तिगत: अहंकार के कारण जीवनसाथी से मनमुटाव और रिश्ते में दूरी आ सकती है। सेहत: नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण संभव है।

2. कर्क राशि (Cancer): भाव: बृहस्पति आपके छठे और नौवें भाव के स्वामी हैं और बारहवें भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: अचानक खर्चों में वृद्धि, कार्यों में देरी और नींद की कमी जैसी समस्याएं। करियर: काम के लिए मध्यम स्तर के परिणाम मिल सकते हैं। पूर्व योजना से सफलता की संभावना बढ़ेगी।

व्यापार: अपरिप्याप्त लाभ मिल सकता है और शीर्ष पर पहुंचना कठिन हो सकता है। आर्थिक: लोन, बीमा या अन्य प्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है।

व्यक्तिगत: परिवार से जुड़े पुराने मुद्दों के चलते जीवनसाथी से असंतोष। सेहत: पैरों में तेज दर्द हो सकता है, जो इम्यूनिटी की कमी के कारण हो सकता है।

3. कुंभ राशि (Aquarius): भाव: बृहस्पति आपके दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी हैं और पांचवें भाव में गोचर चल रहा है।

विशेष: बच्चों और उनके भविष्य को लेकर चिंता रह सकती है। कुछ मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी।

करियर: अधिक कार्यभार और असुरक्षा की भावना का सामना। वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार से तनाव।

व्यापार: सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। आर्थिक: कमाई के बावजूद, अत्यधिक खर्चों के कारण बचत करना मुश्किल हो सकता है।

व्यक्तिगत: जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकते हैं। आपसी समझ की कमी से तनाव बढ़ सकता है। सेहत: बच्चों के सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है (जुकाम या एलर्जी)।