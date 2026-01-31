rashifal-2026

धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र-बुध की युति, 6 राशियों पर होगी धन की वर्षा

शुक्र-बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर: 6 राशियों की बदलेगी किस्मत, बनेगा लक्ष्मी नारायण योग

हमें फॉलो करें सूर्य और बुध ग्रह के बीच में राशिफल चक्र और कैप्शन में लक्ष्मी नारायण योग का कमाल 6 राशियों की बदलेगी दुनिया

WD Feature Desk

, शनिवार, 31 जनवरी 2026 (13:35 IST)
Lakshmi Narayan Yoga 2026: 31 जनवरी 2026 को शुक्र और बुध मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर युति बनाएंगे, जिससे 'लक्ष्मी नारायण योग' बनेगा। यह युति कुछ राशियों के लिए करियर, धन और सुख-समृद्धि में बड़ी वृद्धि के अवसर ला सकती है। यह समय संचार में स्पष्टता, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र और बुध का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और इसके देवता 'अष्ट वसु' (समृद्धि और ऊर्जा के आठ देवता) हैं। चूंकि शुक्र विलासिता का कारक है और बुध बुद्धि का, इसलिए इनका मंगल के नक्षत्र में होना कुछ राशियों के लिए लक्ष्मी नारायण योग के साथ ही राजयोग जैसी स्थिति पैदा करता है।
 

शुक्र और बुध का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर (2026)

बुध का गोचर: 31 जनवरी 2026 को तड़के सुबह 03:27 बजे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
शुक्र का गोचर: 31 जनवरी 2026 को शाम 05:41 बजे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
प्रभाव: दोनों ग्रहों के मिलन से यह युति धन, संपत्ति, कलात्मक प्रतिभा और सफलता प्रदान करती है। 
 
प्रमुख राशियों पर प्रभाव

1. मेष राशि (Aries)

करियर: मंगल (धनिष्ठा का स्वामी) आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत ऊर्जावान रहेगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के योग बनेंगे। करियर में नए अवसर और प्रमोशन की संभावना है।
धन: बुध की कृपा से व्यापारिक सौदों में अचानक लाभ मिल सकता है।
2. वृषभ राशि (Taurus)

भाग्य: शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। धनिष्ठा में शुक्र का जाना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा।
सफलता: अटके हुए काम पूरे होंगे और लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
 

3. कर्क राशि (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कारोबारी हैं तो नए ग्राहक और नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना प्रबल है। कार्य की सराहना होगी।
धन: धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। अचानक धन लाभ होने की भी संभावना है।
परिवार: घर परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। 
4. कन्या राशि (Virgo)

बुद्धि: बुध आपकी राशि का स्वामी है। धनिष्ठा नक्षत्र आपकी तार्किक क्षमता (Logic) को बढ़ाएगा।
निवेश: शेयर बाजार या निवेश से जुड़े मामलों में सटीक निर्णय लेने से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।
 

5. मकर राशि (Capricorn)

संपत्ति: धनिष्ठा नक्षत्र का आधा हिस्सा मकर में आता है। यहाँ शुक्र और बुध की युति भूमि या वाहन खरीदने के योग बनाएगी।
पारिवारिक सुख: घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना रहेगी।
 

6. कुंभ राशि (Aquarius)

आमदनी: धनिष्ठा का शेष हिस्सा कुंभ में है। यहाँ गोचर होने से आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे।
नेटवर्किंग: प्रभावशाली लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा जो भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद होगा।
 
सभी के लिए उपाय: लक्ष्मी नारायण योग का पूर्ण लाभ पाने के लिए बुध और शुक्र के मंत्रों का जाप करें और शुक्र के लिए मां लक्ष्मी की पूजा करें।

