शुक्र का शनि की राशि कुंभ में प्रवेश, इन 5 राशियों के लिए बनेंगे धन और प्रेम के योग

Venus transit in Aquarius Effects: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख, संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। जब ऐश्वर्य के देवता शुक्र, कर्मफल दाता शनि की राशि 'कुंभ' में प्रवेश करते हैं, तो यह गोचर भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के द्वार खोलता है। 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र यहीं रहेंगे। वर्ष 2026 में शुक्र का कुंभ राशि में यह संचरण कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। यहाँ उन 5 भाग्यशाली राशियों का विस्तृत विवरण दिया गया है जिन्हें इस गोचर से विशेष लाभ मिलने की संभावना है।

1. मेष राशि: धन और करियर में उन्नति मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके करियर में स्थिरता आएगी और जो लोग लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। व्यापारिक क्षेत्र में नए सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और साथी के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। हालांकि, सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

2. कर्क राशि: आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ कर्क राशि वालों के लिए यह समय आत्म-चिंतन और आध्यात्मिक विकास का है। गोचर के प्रभाव से निवेश के पुराने मामलों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप न केवल धन अर्जित करेंगे, बल्कि उसे संचित करने में भी सफल रहेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) में कुछ कमी देखी जा सकती है। खान-पान पर विशेष ध्यान देना हितकर होगा।

3. सिंह राशि: नए अवसरों का आगमन सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का कुंभ में आना सुनहरे अवसर लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में आय वृद्धि का कारण बनेंगी। व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और परिजनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय उसे विवाह के प्रस्ताव में बदलने के लिए अनुकूल है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वयं को काफी स्वस्थ पाएंगे।

4. मकर राशि: मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा मकर राशि के जातकों के लिए यह गोचर प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक दृष्टि से बड़ा मुनाफा होने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नियमित व्यायाम की आदत बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

5. कुंभ राशि: आत्मविश्वास और समृद्धि में वृद्धि चूंकि शुक्र आपकी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इसका सबसे गहरा प्रभाव आप पर ही दिखेगा। आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और समाज में आपका वर्चस्व स्थापित होगा। व्यापार और नौकरी, दोनों क्षेत्रों में लाभ के प्रबल योग हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, हालांकि परिवार की जरूरतों और साज-सज्जा पर धन व्यय हो सकता है। प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से पूरा कर लेंगे।

शुक्र का कुंभ राशि में गोचर भौतिक सुखों के साथ-साथ रिश्तों में सुधार लाने वाला है। कुंभ एक स्थिर और वायु तत्व की राशि है, इसलिए यहाँ शुक्र की उपस्थिति विचारों में स्पष्टता और रचनात्मकता प्रदान करती है।