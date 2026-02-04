Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शुक्र का कुंभ में महा गोचर: 6 फरवरी से बदल जाएगी इन 4 राशियों की दुनिया, बरसेगी सुख-संपदा

Advertiesment
हमें फॉलो करें शुक्र ग्रह और हाथ में घड़े से पानी ढोलता एक युवक

WD Feature Desk

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (15:00 IST)
Venus transit in Aquarius 2026: ज्योतिष शास्त्र में 'ऐश्वर्य और सौंदर्य' के कारक माने जाने वाले शुक्र देव 06 फरवरी 2026 की आधी रात (12:52 AM) को शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का यह बदलाव फिजाओं में रोमांस और जेब में पैसा लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए अगला एक महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा।
 

1. मेष राशि: छप्पर फाड़ कमाई और करियर में चमक

इच्छा पूर्ति: मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर 'इच्छा पूर्ति' के भाव में हो रहा है।
करियर का जलवा: ऑफिस में आपकी वर्किंग स्टाइल की तारीफ होगी। आप अपने काम को एक नए फिनिशिंग टच के साथ पूरा करेंगे।
कारोबार और पैसा: बिजनेस में प्रतिद्वंद्वी आपसे पीछे छूट जाएंगे। मोटी कमाई के साथ-साथ बचत के भी तगड़े योग हैं।
रिश्ते और सेहत: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग कमाल की रहेगी। आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी आपको सुपरफास्ट बनाए रखेगी।
अलर्ट: पारिवारिक खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं, वरना बचत का बजट बिगड़ सकता है।
 

2. कर्क राशि: आध्यात्मिक झुकाव और सट्टे-बाजार से लाभ

अप्रत्याशित लाभ: शुक्र आपके आठवें भाव में जा रहे हैं, जो अप्रत्याशित लाभ का संकेत है।
अचानक धन लाभ: यदि आप शेयर मार्केट या सट्टे (Stock Market/Speculation) में रुचि रखते हैं, तो यह समय मुनाफा बटोरने का है।
वर्क लाइफ: कार्यक्षेत्र में आप बहुत खुशमिजाज रहेंगे, जिसका असर आपके आउटपुट पर दिखेगा।
प्यार की गहराई: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में नई मिठास घुलेगी।
सेहत टिप: इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है, खान-पान में लापरवाही न बरतें।
 

3. सिंह राशि: सुख-सुविधाओं की बौछार और पार्टनर का सरप्राइज

पार्टनरशिप: सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके सातवें भाव (पार्टनरशिप) में हो रहा है।
नौकरी में प्रमोशन: करियर के नए दरवाजे खुलेंगे। नई नौकरी के ऑफर आपकी प्रोग्रेस की राह आसान कर देंगे।
लाइफस्टाइल: घर में सुख-सुविधा की चीजें बढ़ेंगी। आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम एन्जॉय करेंगे।
लव लाइफ: आपका पार्टनर अपने व्यवहार से आपको हैरान कर सकता है। रिश्तों में पुरानी कड़वाहट खत्म होगी।
बेस्ट पार्ट: सेहत का पूरा साथ मिलेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
 

4. मकर राशि: बातों में जादू और बैंक बैलेंस में वृद्धि

धन भाव: आपकी राशि के लिए शुक्र 'योगकारक' ग्रह हैं और अब वे आपके धन भाव (दूसरे घर) में आ रहे हैं।
रोमांटिक मिजाज: आपके बोलने के अंदाज में एक खास आकर्षण होगा। लोग आपकी बातों से जल्दी प्रभावित होंगे।
ऑफिस में रुतबा: बॉस का भरोसा आप पर बढ़ेगा। मेहनत का मीठा फल 'प्रमोशन' के रूप में मिल सकता है।
पैसा ही पैसा: धन संचय (Savings) के बेहतरीन मौके मिलेंगे। अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का यही सही वक्त है।
सावधानी: सेहत तो बढ़िया रहेगी, बस बदलते मौसम में जुकाम-खांसी से बचकर रहें।
ज्योतिष टिप: शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मंगल अपनी उच्च राशि मकर में, इन 5 राशियों के लिए बनेगा अपराजेय योग

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels