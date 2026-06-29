शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय

venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।

1. मिथुन राशि: बढ़ेगा रसूख, बस अहंकार से बचें मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके पराक्रम और संवाद के तीसरे भाव में होने जा रहा है। यह समय आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा।

क्या मिलेगा खास: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी पूछ परख बढ़ेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके अच्छे दोस्त और मददगार साबित होंगे। भाई-बहनों और पड़ोसियों के साथ अगर कोई अनबन थी, तो वह दूर होगी। कोई बड़ी खुशखबरी आपका दिन बना सकती है।

सावधानी की घंटी: ग्रहों की स्थिति आपको 'ओवर-कॉन्फिडेंट' बना सकती है। खुद को शांत रखें और दूसरों की बात को भी तवज्जो दें, वरना करीबी लोग आपकी जिद से नाराज हो सकते हैं।

2. कर्क राशि: बरसेगी लक्ष्मी, घर आएगा आराम कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर आपके धन और कुटुंब के दूसरे भाव को एक्टिवेट कर रहा है। पिछले कुछ समय से राहु-केतु के कारण जो तनाव चल रहा था, उस पर अब शुक्र मरहम लगाने आ गए हैं।

क्या मिलेगा खास: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी पॉकेट अब महंगी चीजें, नए कपड़े या मनपसंद आभूषण खरीदने की गवाही देगी। घर में कोई मांगलिक या उत्सव जैसा माहौल बन सकता है। संगीत, कला और साहित्य में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप परिवार के साथ बेहतरीन क्वालिटी टाइम बिताएंगे। सरकारी काम अटके थे, तो वहां से भी राहत मिलेगी।

3. सिंह राशि: आप ही हैं महफिल की जान शुक्र देव आपकी ही राशि यानी आपके पहले भाव में आकर बैठ रहे हैं। यह गोचर आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण और चमक पैदा करने वाला है।

क्या मिलेगा खास: प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। रोमांस का ग्राफ ऊपर जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे नतीजे मिलेंगे। अगर आप किसी व्यापारिक या छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, तो यह समय मुनाफा देने वाला रहेगा। सीनियर्स और अनुभवी लोगों का पूरा साथ मिलेगा।

सावधानी की घंटी: महिलाओं और अपने से बड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी मर्यादा न भूलें। जरूरत से ज्यादा बेबाकी कभी-कभी भारी पड़ सकती है।

4. तुला राशि: छप्परफाड़ लाभ और तरक्की तुला राशि वालों के लिए तो शुक्र आपके खुद के राशि स्वामी हैं और इस बार वह आपके 'मुनाफे के घर' (11वें भाव) में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए यह समय बेहद शानदार रहने वाला है।

क्या मिलेगा खास: आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, वहां से लाभ खिंचा चला आएगा। नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अनुकूल माहौल मिलेगा और बिजनेस करने वालों की दैनिक कमाई में बंपर इजाफा होगा। भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। मित्रों और भाई-बंधुओं का ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपके काम को बेहद आसान बना देगा।

5. धनु राशि: भाग्य का साथ और नई नौकरी के योग धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपके भाग्य स्थान यानी नौवें भाव में होने जा रहा है। इसे कर्म और किस्मत का एक खूबसूरत मिलाजुला दौर कहा जा सकता है।

क्या मिलेगा खास: अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो इस दौरान आपको बेहतर पैकेज और बड़ी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। किस्मत के सहयोग से धन लाभ होगा। विदेश से जुड़े काम या दूर की यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य में शामिल होने का योग बनेगा।

सावधानी की घंटी: यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। ग्रहों के मिले-जुले प्रभाव से छोटी-मोटी चोट या सामान खोने का डर रह सकता है, इसलिए सतर्क रहें।

शुक्र को और मजबूत करने के 3 अचूक उपाय शुक्र देव की असीम कृपा पाने और इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए इन 3 सरल उपायों को करना न भूलें:

सफेद वस्तुओं का दान: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को या मंदिर में सफेद चीजें जैसे- चावल, दूध, चीनी या सफेद मिठाई का दान करें।

इत्र और स्वच्छता का प्रयोग: शुक्र को साफ-सफाई और खुशबू बेहद पसंद है। रोज सुबह स्नान के बाद चंदन या अपनी पसंद का कोई अच्छा इत्र (Perfume) जरूर लगाएं।

मंत्रों का जाप: नियमित रूप से या विशेषकर शुक्रवार के दिन शुक्र के बीज मंत्र "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" का 108 बार जाप करें।