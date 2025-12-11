Festival Posters

Budh Gochar: वृश्‍चिक राशि में बुध का गोचर, 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

WD Feature Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (12:04 IST)
Direct transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से मंगल की राशि वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर किया है। बुध इस गोचर के परिणाम स्वरूप 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि भी तो नहीं है इसमें। 
 
1. वृषभ राशि: बुध आपके दूसरे/पांचवें भाव के स्वामी होकर सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम आप स्वरूप धन कमाने, ज्ञान बढ़ाने और परिवार को खुशहाल देखने पर जोर देंगे। विदेश में नौकरी के नए अवसर, सकारात्मक परिणाम। नए सौदों से अच्छा लाभ, प्रतिद्वंदियों को चुनौती देंगे। धन कमाने के प्रयास सफल होंगे, बचत कर पाएंगे। साथी से खुलकर बात करेंगे, खुशी के पल। अच्छा रहेगा, पर ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
ALSO READ: Budh Gochar: बुध का वृ‍श्चिक राशि में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर
2. सिंह राशि: बुध आपके दूसरे/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी, घर में सुख-शांति रहेगी। सपनों को पूरा करने वाली नौकरी मिलेगी, लक्ष्य पूरे होंगे। धन-धान्य में वृद्धि, बचत कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आसानी से बचत, मज़बूत प्रतिद्वंदी बनेंगे। पार्टनर के साथ आपसी तालमेल अच्छा, रिश्ता खुशहाल। फिट रहेंगे, उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
 
3. कन्या राशि: बुध आपके पहले/दसवें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप छोटी दूरी की यात्राएं, जीवन में परिवर्तन, करियर में प्रगति। नई नौकरी और विदेश से अवसर मिलने की संभावना, सफलता मिलेगी। यात्राओं से धन लाभ, भाग्य का साथ मिलेगा। बिज़नेस यात्राओं से लाभ, सफलता प्राप्त होगी। साथी से दिल खोलकर बातें, प्यार भरी बातें करेंगे। दृढ़ता और साहस के कारण सेहत अच्छी बनी रहेगी।
 
4. तुला राशि: बुध आपके नौवें/बारहवें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के मामले में विदेश यात्रा के अवसर फलदायी साबित होंगे।  ज्यादा धन कमाने की इच्छा प्रबल, बचत कर पाएंगे। नए व्यापार की शुरुआत से अधिक लाभ, कार्यों में सफलता। पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और सहयोग से रिश्ता खुशहाल। बड़ी समस्या नहीं, लेकिन सर्दी-खांसी हो सकती है।
 
5. मकर राशि: बुध आपके छठे/नौवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रयासों को सफलता में बदलेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग, नए अवसर मिलेंगे। पर्याप्त लाभ मिलेगा, बचत के अवसर। व्यापार में मौजूदा नीतियों से लाभ, नई रणनीति सफलता लाएगी। पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य अच्छा, रिश्ता मज़बूत। सेहत की बात करें तो छोटी-मोटी सर्दी-खांसी हो सकती है, बड़ी समस्या नहीं।
 
6. कुंभ राशि: बुध आपके पांचवें/आठवें भाव के स्वामी होकर दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप करियर में सफलता, सारा ध्यान काम पर केंद्रित, ज्ञान बढ़ाने में रुचि। सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति, सफलता मिलेगी। अच्छा धन लाभ, बचत कर सकेंगे, भाग्य का साथ। व्यापार की बात करें तो सट्टेबाजी के व्यापार में अधिक मुनाफा, ट्रेड में चमकेंगे। रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। साहस के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

