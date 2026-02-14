Weekly Horoscope (16 To 22 Feb): फरवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल, अपने सितारों से जानें नए सप्ताह का हाल

, शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (17:09 IST)

Weekly Horoscope 16th to 22nd Feb 2026: नई शुरुआत और परिवर्तन की संभावना हर सप्ताह में छुपी होती है। साप्ताहिक राशिफल आपको आने वाले दिनों में अपने कार्यों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। यह सप्ताह आपके लिए कौन-कौन सी नई खुशियां या परेशानी ला सकता है, जानने के लिए राशिफल पढ़ें। आपके करियर, स्वास्थ्य, और प्रेम जीवन से संबंधित हर पहलू पर आधारित इस राशिफल से आपको सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।ALSO READ: कुंभ राशि में चार ग्रहों का जमघट: राहु की चाल और 5 राशियों का 'गोल्डन टाइम' नई शुरुआत और परिवर्तन की संभावना हर सप्ताह में छुपी होती है। साप्ताहिक राशिफल आपको आने वाले दिनों में अपने कार्यों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। यह सप्ताह आपके लिए कौन-कौन सी नई खुशियां या परेशानी ला सकता है, जानने के लिए राशिफल पढ़ें। आपके करियर, स्वास्थ्य, और प्रेम जीवन से संबंधित हर पहलू पर आधारित इस राशिफल से आपको सही निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

साप्ताहिक राशिफल (16 फरवरी से 22 फरवरी 2026) मेष (21 मार्च–20 अप्रैल) काम से जुड़ी स्थितियां आपके भरोसे और पहल का अच्छा जवाब देंगी। पहले लिया गया कोई आर्थिक फैसला अब फायदा दे सकता है, जिससे निजी जिम्मेदारियां संभालना आसान होगा। घर में किसी छोटे सदस्य से जुड़ी जरूरी बात पर चर्चा हो सकती है और आपकी संतुलित सोच साफ रास्ता दिखाएगी। प्रेम जीवन में एक सुखद रिश्ता मन को खुश करेगा और दिल खोलकर बात करने का मन बनेगा। सेहत की दिनचर्या पर ध्यान रखना फायदेमंद रहेगा, खासकर अगर जीवनशैली में बदलाव सोच रहे हों। प्रॉपर्टी से जुड़े काम या मरम्मत धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। सामाजिक मेलजोल में हल्का सा बदलाव आपको सम्मान और अच्छी छवि दिलाएगा। इस सप्ताह आपके भीतर नए उद्देश्य की भावना रहेगी।

शुभ अंक: 6 शुभ रंग: ब्लू वृषभ (21 अप्रैल–20 मई) सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। टीमवर्क बेहतर होगा और रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे। लंबे समय से प्रतीक्षित धन आने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और बचत की योजना बन पाएगी। पढ़ाई में हाल की मेहनत रंग लाएगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। घर में कोई आपसे सलाह ले सकता है, जिससे आपकी समझदारी और जिम्मेदारी सामने आएगी। प्रेम में हल्की-सी बातचीत या मुलाकात पुराने अपनापन को फिर जगा देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सही दिशा में बढ़ेंगे, खासकर अगर आप विकल्पों को ध्यान से देख रहे हैं। सामाजिक रिश्तों में गहराई आएगी और लोग आपकी मददगार सोच को सराहेंगे।

शुभ अंक: 3 शुभ रंग: व्हाइट मिथुन (21 मई–21 जून) काम की जिम्मेदारियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, खासकर काम बांटते समय। कोई रचनात्मक विचार या साइड काम अतिरिक्त आय दे सकता है। पढ़ाई में उपलब्धियां आपकी पहचान मजबूत करेंगी। घर का माहौल कभी-कभी बदल सकता है, इसलिए धैर्य रखें। प्रेम जीवन में फिर से सहजता और हंसी-खुशी लौटेगी। फिटनेस की कोशिशों से सेहत में साफ सुधार दिखेगा। प्रॉपर्टी के काग़जात या लोन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे, बस सब्र रखें। सप्ताह के अंत में कोई सामाजिक कार्यक्रम उम्मीद से ज्यादा मजेदार रहेगा।

शुभ अंक: 4 शुभ रंग: सिल्वर सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त) काम में नए मौके सामने आएंगे, खासकर अगर बदलाव या विस्तार सोच रहे हों। पुराने निवेश से अचानक फायदा हो सकता है। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से प्रदर्शन बेहतर होगा। घर में भावनात्मक मुद्दे को समझदारी से सुलझाने पर संतुलन लौटेगा। प्रेम जीवन में हल्कापन और खुलापन बढ़ेगा। नियमित मेहनत से फिटनेस लक्ष्य पूरे होंगे। मन की शांति के लिए किसी आध्यात्मिक जगह की ओर खिंचाव हो सकता है। प्रॉपर्टी की तलाश सही रहेगी, बस बातचीत में धैर्य रखें।

शुभ अंक: 9 शुभ रंग: रेड कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर) काम की किसी पुरानी समस्या को आप नए नजरिए से सुलझाएंगे। रुका हुआ पैसा मिलने या देरी से किए निवेश के सुलझने से राहत मिलेगी। पढ़ाई में अनुशासन से पहचान बनेगी। घर में थोड़ी जल्दीबाजी रहेगी, पर खुलकर बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेम में धैर्य जरूरी रहेगा। सेहत में लगातार सुधार दिखेगा। लंबे समय से अटका प्रॉपर्टी मामला संतुलित हल की ओर बढ़ेगा। दोस्त और परिचित आपका हौसला बढ़ाएंगे।

शुभ अंक: 1 शुभ रंग: क्रीम तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर) सप्ताह थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन मेहनत की सराहना मिलेगी। बजट को व्यवस्थित रखने से पैसों की स्थिति साफ होगी। परिवार का कोई कार्यक्रम उम्मीद से ज्यादा आनंद देगा। प्रेम के मौके अच्छे हैं, नए अनुभवों के लिए खुले रहें। फिटनेस में साथ मिलने से नियमितता बनी रहेगी। यात्रा से ताजगी मिलेगी। प्रॉपर्टी की तलाश में बजट के अनुसार अच्छा विकल्प मिल सकता है। सामाजिक सराहना से आत्मविश्वास बढ़ेगा।

शुभ अंक: 7 शुभ रंग: पिंक वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर) काम की स्थिति को ध्यान से समझकर आप दूसरों को सही दिशा देंगे। आर्थिक योजनाओं पर फिर से नजर डालना फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में विशेषज्ञ की सलाह से उलझन दूर होगी। परिवार का कोई सदस्य आपसे मन की बात कहेगा, जिससे भरोसा बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मिलकर किए प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। घर की मरम्मत में समय लग सकता है, सब्र रखें। लंबे समय से रुकी मुलाकात रिश्तों को गहरा करेगी। सेहत और मन का संतुलन ठीक रहेगा।

शुभ अंक: 5 शुभ रंग: ब्राउन धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर) काम में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन आपकी क्षमता उभरेगी। कारोबार में रफ्तार आएगी और नए मौके मिलेंगे। घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर संतुलन बना रहेगा। समान सोच वाले व्यक्ति से प्रेम की शुरुआत हो सकती है। फिटनेस में नियमितता से प्रगति होगी। अचानक यात्रा यादगार पल देगी। प्रॉपर्टी के फैसले सोच-समझकर लें। सप्ताह का अंत अच्छे सामाजिक पलों के साथ होगा।

शुभ अंक: 3 शुभ रंग: ग्रे मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी) काम में मेहनत रंग लाएगी और वरिष्ठों का सम्मान मिलेगा। धन के मौके मिलेंगे, सावधानी से फायदा होगा। पढ़ाई में नए तरीके अपनाने से सुधार आएगा। घर में पुराने रिश्तों से फिर जुड़ाव होगा। प्रेम में साफ बातचीत से हालात बेहतर होंगे। आरामदायक यात्रा मन को सुकून देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले अनुकूल रहेंगे। सामाजिक मेलजोल से नेटवर्क बढ़ेगा।

शुभ अंक: 8 शुभ रंग: येलो कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी) काम में साफ और संतुलित रवैया भरोसा बढ़ाएगा। लंबी योजना पर ध्यान देने से आर्थिक स्थिरता आएगी। पढ़ाई का दबाव बढ़ेगा, पर आधार मजबूत रहेगा। परिवार में धैर्य रखना जरूरी होगा। प्रेम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम, खासकर कब्जा, आगे बढ़ेंगे। सेहत की दिनचर्या फायदेमंद रहेगी। कोई खास सामाजिक बातचीत मन को सुकून देगी।

शुभ अंक: 4 शुभ रंग: पर्पल Edited BY: Rajshri Kasliwal