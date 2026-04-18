Weekly Astrology Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (20 से 26 अप्रैल 2026): नए अवसर और बदलाव के संकेत

Weekly Rashifal 20-26 April 2026; अप्रैल 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में नई संभावनाएं और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है, वहीं कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने का है।ALSO READ: Char dham yatra: चार धाम यात्रा में रखें ये 10 सावधानियां जरूर जानें अप्रैल 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में नई संभावनाएं और महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ संकेत दे रही है, वहीं कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। यह समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम उठाने का है।

इस साप्ताहिक राशिफल में हम आपको मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए इस सप्ताह के विस्तृत संकेत देंगे, जिससे आप अपने आने वाले दिनों की बेहतर योजना बना सकें और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें।

साप्ताहिक राशिफल 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026) मेष (March 21 – April 19) इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में अधिक अभिव्यक्तिशील और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आपके विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता आपको वह पहचान दिला सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। विद्यार्थी अधिक एकाग्रता के माध्यम से शैक्षणिक उपलब्धियों के करीब पहुंच सकते हैं। किसी व्यवसाय का विस्तार करना या नया व्यापार शुरू करना आकर्षक और संभव लग सकता है। जो लोग रिश्ते को औपचारिक रूप देना चाहते हैं, उनके लिए प्रेम जीवन शुभ मोड़ ले सकता है, वहीं अविवाहित लोग यात्रा के दौरान किसी विशेष व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। सामाजिक मेलजोल आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ा सकता है। संतुलित ऊर्जा बनाए रखने के लिए स्वच्छ आहार, विटामिन जांच और खुली हवा में समय बिताना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 3 शुभ रंग: लाल वृषभ (April 20 – May 20) कार्य क्षेत्र के मामलों में सूझबूझ, कूटनीति और परिस्थितियों को समझने की क्षमता की आवश्यकता हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य में अचानक मदद मिल सकती है, जिससे काम का दबाव कम होगा। आर्थिक रूप से, किसी अनियोजित स्रोत से आय आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। प्रेम जीवन में नई शुरुआत उत्साह और भावनात्मक ऊर्जा ला सकती है। परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा और आपसी संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी। आपका संतुलित स्वभाव और आकर्षण आपको सामाजिक रूप से लोकप्रिय बना सकता है। कोई नया शौक, रोमांच या रचनात्मक गतिविधि आपके मनोबल को बढ़ा सकती है, बशर्ते आप अति से बचें। अचानक मिलने वाले अवसर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, इसलिए अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें।

शुभ अंक: 6 शुभ रंग: पीला मिथुन (May 21 – June 20) यह सप्ताह आपकी मल्टीटास्किंग क्षमता को उजागर कर सकता है, जिससे आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं। विद्यार्थी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में धैर्य और नरम संवाद की आवश्यकता हो सकती है, खासकर यदि मतभेद उभरते हैं। प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा और अप्रत्याशित रूप से कोई खास रिश्ता बन सकता है। कार्यस्थल के पास रहने के लिए घर ढूंढना सफल हो सकता है। यात्रा या आराम का समय आपको भावनात्मक रूप से तरोताजा कर सकता है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, जैसे उन्हें लिखना, आपकी इच्छाओं को साकार करने की शक्ति बढ़ा सकता है।

शुभ अंक: 5 शुभ रंग: नीला कर्क (June 21 – July 22) ALSO READ: मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति? उद्यमियों को इस सप्ताह ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे लाभ में वृद्धि हो सकती है, वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपनी हाल की उपलब्धियों से पहचान मिल सकती है। विद्यार्थी अच्छे प्रदर्शन के कारण भविष्य के लिए बेहतर विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता चाहते हैं, जिससे आत्मचिंतन बढ़ सकता है। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन पहल करने से संबंधों में गर्माहट लौट सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करना आसान लगेगा और छोटी-छोटी सफलताएं प्रेरणा बढ़ाएंगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए छोटी यात्रा आपको तरोताजा कर सकती है।

शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद सिंह (July 23 – August 22) इस सप्ताह रचनात्मकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और नए विचार सहज रूप से आ सकते हैं। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभदायक साबित हों। कार्यस्थल पर नए तरीके अपनाने से आप उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सही समय पर लिए गए आर्थिक निर्णय लाभ दे सकते हैं। आपका सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे। परिवार के साथ किसी सांस्कृतिक या धार्मिक स्थान की यात्रा सुखद अनुभव दे सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में प्रगति कर सकते हैं। ध्यान, अरोमाथेरेपी या संतुलित दिनचर्या तनाव कम करने में सहायक हो सकती है।

शुभ अंक: 1 शुभ रंग: ऑरेंज कन्या (August 23 – September 22) पेशेवर अवसर आपको नेतृत्व की भूमिका में ला सकते हैं और आप आत्मविश्वास के साथ कार्यों को संभाल सकते हैं। विद्यार्थी अनुशासन के कारण उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। पहले किए गए निवेश का लाभ मिल सकता है जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य लक्ष्यों को हासिल करना आसान होगा। संपत्ति से जुड़े कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से खुशी मिलेगी और मानसिक थकान कम होगी। घर और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आपको सकारात्मक बनाए रखेगा।

शुभ अंक: 4 शुभ रंग: हरा तुला (September 23 – October 22) कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं, जिनके लिए निरंतर ध्यान और बेहतर समय प्रबंधन की आवश्यकता होगी। आपके प्रयास जल्द ही पहचान दिला सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन कुछ समय के लिए पीछे रह सकता है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा। नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खुद को छोटी-सी खुशी देना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। सामाजिक जिम्मेदारियों को सीमित रखें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें।

शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गुलाबी वृश्चिक (October 23 – November 21) यह सप्ताह आपको साहस दिखाने के अवसर दे सकता है, जिससे आप अपने कौशल को प्रदर्शित कर सकेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। परिवार में शांति और बेहतर संवाद बना रहेगा। प्रेम जीवन में गलतफहमियां दूर होने से संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक रूप से अचानक लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अच्छे परिणाम देख सकते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा आपको मानसिक संतुलन प्रदान कर सकती है।

शुभ अंक: 9 शुभ रंग: पर्पल धनु (November 22 – December 21) कार्यस्थल पर रिश्तों को मजबूत करने में सफलता मिल सकती है और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। इस समय किसी को पैसा उधार देने से बचें। परिवार के साथ समय सुखद रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में धैर्य रखना जरूरी होगा। परिवार में कोई कार्यक्रम अचानक बन सकता है, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। संपत्ति से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। स्थिर सोच और योजनाबद्ध कार्य इस सप्ताह को सफल बनाएंगे।

शुभ अंक: 3 शुभ रंग: लाल मकर (December 22 – January 19) करियर में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। नया घर तलाशने वालों को अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, क्योंकि कोई आपको भ्रमित कर सकता है। परिवार में छोटे मुद्दों को समझदारी से संभालना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में साथी का सहयोग और स्नेह मिलेगा। दोस्तों के साथ यात्रा आनंददायक रहेगी। स्वास्थ्य के लिए मीठा खाने से परहेज करें। सतर्क रहना छोटे समस्याओं को बढ़ने से रोक सकता है।

शुभ अंक: 11 शुभ रंग: नीला कुंभ (January 20 – February 18) कार्यस्थल पर रणनीति, योजना और अनुभव से सीखने पर ध्यान रहेगा। आर्थिक रूप से दीर्घकालिक योजना स्थिरता प्रदान कर सकती है। प्रेम जीवन में साथी का सरप्राइज आपको खुश कर सकता है। विद्यार्थी अपने तरीके में बदलाव कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पुराने दोस्तों से मिलना खुशी और यादें ताजा कर सकता है। परिवार के किसी समारोह में रिश्तों को मजबूत करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खुद को संतुलित रखना जरूरी है।

शुभ अंक: 7 शुभ रंग: सफेद मीन (February 19 – March 20) ALSO READ: चार धाम यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन जरूरी, यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण पेशेवर उपलब्धि मिल सकती है, जैसे लंबे समय से लंबित सौदा पूरा होना। आर्थिक अनुशासन से बचत बढ़ेगी और भविष्य सुरक्षित होगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और नए अनुभव मिलेंगे। अस्वस्थ भोजन से बचना आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा। किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसमें आप अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा और नए अवसर आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।

शुभ अंक: 2 शुभ रंग: पीला