Weekly Horoscope 22-28 June 2026: इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, जानें मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफल

Horoscope This Week: इस सप्ताह कुछ राशियों को लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को नए निवेश और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे, जबकि नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के साथ-साथ समय का सदुपयोग करना लाभदायक रहेगा। पढ़ें 22 जून से 28 जून 2026 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।ALSO READ: राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान इस सप्ताह कुछ राशियों को लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को नए निवेश और विस्तार के अवसर प्राप्त होंगे, जबकि नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के साथ-साथ समय का सदुपयोग करना लाभदायक रहेगा। पढ़ें 22 जून से 28 जून 2026 तक का विस्तृत साप्ताहिक राशिफल।

साप्ताहिक राशिफल (22 जून से 28 जून 2026) मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल) निजी और प्रोफेशनल जीवन दोनों में अच्छे मौके मिलने के संकेत हैं। आर्थिक रूप से किस्मत आपका साथ दे सकती है, खासकर शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। मानसिक शांति बनी रह सकती है और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। साथी का कोई प्यारा संदेश आपका दिन खास बना सकता है और रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। बच्चों के साथ बेहतर बातचीत परिवार में खुशियां और समझ बढ़ाएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी उभरकर सामने आ सकती है, जिससे आप जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल पाएंगे। घर का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश मन को सुकून देगी। यात्रा की योजनाएं नई यादें बना सकती हैं और सामाजिक जीवन में कुछ अच्छे और मददगार लोगों से मुलाकात हो सकती है।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: क्रीम वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई) खानपान में बदलाव आपकी फिटनेस और व्यक्तित्व में अच्छा असर ला सकता है। बेवजह की कल्पनाओं में समय बिताने से बचें, वरना ऊर्जा व्यर्थ हो सकती है। आर्थिक मामलों में समझदारी और संतुलित फैसले भविष्य को सुरक्षित बनाएंगे। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से रिश्ता और मजबूत होगा। बच्चों को आपका सहयोग और प्रोत्साहन आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। नई चीजें सीखना और अपनी स्किल्स बेहतर बनाना करियर में लंबे समय तक फायदा देगा। प्रॉपर्टी खरीदने का कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आत्मचिंतन से मन को स्पष्टता और नई समझ मिलेगी। यात्रा की इच्छा पूरी हो सकती है और सामाजिक जीवन में नए अच्छे रिश्ते बन सकते हैं।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: व्हाइट मिथुन (21 मई – 21 जून) साथी का सहयोग मुश्किल समय में आपका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। किसी करीबी की प्रेरणा से आप अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर ज्यादा अनुशासित रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी हर बात तुरंत स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ बातचीत की कमी दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए संवेदनशीलता से बात करें। प्रॉपर्टी में निवेश भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यात्रा थोड़ी थकाने वाली लेकिन उपयोगी रह सकती है। कुछ लोग काम की सुविधा के लिए नया स्थान लेने का विचार कर सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखने से आप हर परिस्थिति को शांति से संभाल पाएंगे।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: रेड सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त) कार्यक्षेत्र में सीनियर्स आपको नई जिम्मेदारियां दे सकते हैं, जिससे आपका प्रदर्शन और बेहतर होगा। परिवार में कुछ संवेदनशील मामलों को सुलझाने के लिए एकता और समझदारी जरूरी होगी। आर्थिक योजना बनाकर चलने से लंबे समय के निवेश लाभ दे सकते हैं। साथी द्वारा भरोसे में कही गई बातों का गलत इस्तेमाल न करें, वरना रिश्ते में दूरी आ सकती है। खेलकूद और एक्टिव रहना आपको ऊर्जा और ताजगी देगा। यात्रा सुखद और फायदेमंद रह सकती है। फिलहाल प्रॉपर्टी खरीदने की योजना टालना बेहतर रहेगा। अनुभवी लोगों की सलाह आपके करियर को सही दिशा दे सकती है।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: लाइट येलो कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर) सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान दिला सकता है। परिवार में एकता बनाए रखने की कोशिश रिश्तों को मजबूत करेगी। व्यापार में थोड़ी धीमी स्थिति आ सकती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में साथी का प्यार और समय रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा। सेहत और व्यक्तित्व पर ध्यान देने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए बिजनेस अवसर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा। पढ़ाई में मेहनत और अनुशासन अच्छे परिणाम देंगे। नई जान-पहचान और दिलचस्प बातचीत आपका सप्ताह खास बना सकती है।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: गोल्डन तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर) सकारात्मक सोच इस सप्ताह आपको सफलता के और करीब ले जा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और भरोसेमंद स्वभाव की सराहना होगी। परिवार को जोड़कर रखने की आपकी कोशिश रिश्तों में नई मिठास ला सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना भविष्य को सुरक्षित रखेगा। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, बस रिश्तों में खुशी के पल खुलकर साझा करें। संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखेंगे। परिवार के साथ किसी मनोरंजक जगह घूमने की योजना सभी का मूड अच्छा कर सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर खुशी दे सकती है। पढ़ाई में धीरे-धीरे लेकिन लगातार प्रगति होगी। सामाजिक जीवन में सुखद मुलाकातें मन को खुश रखेंगी।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पीच वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर) कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखेंगे। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से मन को सुकून मिलेगा और परिवार के रिश्ते भी मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, लेकिन समझदारी से बातचीत करने पर रिश्ता संभल जाएगा। मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ज्यादा चिंता भावनात्मक संतुलन बिगाड़ सकती है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें और वाहन धीरे चलाएं। रहने के लिए सही जगह तलाशने वालों को राहत मिल सकती है। आपकी रणनीति और मेहनत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ग्रीन धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर) अपने काम और कंपनी को बेहतर समझना आपके करियर को नई ऊंचाई दे सकता है। विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से मिला सरप्राइज गिफ्ट मन खुश कर सकता है। सोच-समझकर किए गए निवेश अच्छे लाभ दे सकते हैं। प्रेम जीवन में कोई खास मुलाकात आपके दिल की बात कहने का मौका दे सकती है। अच्छी सेहत आपको हर जिम्मेदारी उत्साह के साथ निभाने में मदद करेगी। घूमने की इच्छा तो होगी, लेकिन सही प्लानिंग करना जरूरी रहेगा। यात्रा के दौरान आरामदायक रहने की व्यवस्था पहले से कर लेना बेहतर होगा।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: पिंक मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी) आपकी ऊर्जा और काम करने का तरीका कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन दिला सकता है। परिवार की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए प्यार के साथ अपनी सीमाएं तय करना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रह सकती है। साथी की कोई प्यारी कोशिश रिश्ते में नई मिठास घोल सकती है। अच्छी दिनचर्या और हेल्दी आदतें सेहत को बेहतर बनाएंगी। पानी से जुड़ी कोई खूबसूरत यात्रा मन को तरोताजा कर सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लापरवाही नुकसान दे सकती है, इसलिए तुरंत ध्यान दें। पढ़ाई में अनुशासन सफलता दिलाएगा और दोस्तों का सहयोग आपका हौसला बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: मैजेंटा कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी) आपकी समझदारी और मेहनत आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद करेगी। परिवार के हर सदस्य की खासियत को समझने से रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। प्रेम जीवन में पहल करने से आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। समय का सही उपयोग कार्यक्षेत्र के जरूरी काम पूरे करने में मदद करेगा। यात्रा के दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। जरूरत से ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी पर खर्च करना आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। महत्वाकांक्षी लोगों के साथ काम करने से नए अवसर मिल सकते हैं।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: पर्पल