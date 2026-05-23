Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह

Weekly horoscope predictions: 25 मई से 31 मई 2026 का सप्ताह संयम, योजना और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।ALSO READ: शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर 25 मई से 31 मई 2026 का सप्ताह संयम, योजना और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालें। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

साप्ताहिक राशिफल (25 मई से 31 मई 2026) मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल) आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। इस सप्ताह आपको आत्मविश्वास और नियंत्रण महसूस होगा, जिससे आप महत्वपूर्ण काम आसानी से पूरा कर पाएंगे। प्रेम जीवन में गहराई आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे। करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी और आपको सराहना मिल सकती है। घर में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन गर्व का कारण बनेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। यात्रा से पहले योजना जांच लेना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: येलो वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई) आर्थिक लाभ समझदारी से लिए गए फैसलों से मिलेगा। प्रेम जीवन में थोड़ी चुनौती आ सकती है, इसलिए धैर्य रखें। सकारात्मक सोच से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। यह सप्ताह खासकर बिजनेस में नए मौके लेकर आ सकता है, जिससे प्रगति होगी। घर का माहौल खुशहाल रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। यात्रा थोड़ी थकाने वाली हो सकती है, लेकिन नए लोगों से जुड़ाव होगा। प्रॉपर्टी के फैसले आपके अनुसार सही साबित हो सकते हैं। बेचैनी होने पर कोई अच्छा शौक अपनाना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: रेड मिथुन (21 मई – 21 जून) आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी, बस फिजूल खर्च से बचें। प्रेम जीवन में एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है। यह सप्ताह आपके बिजनेस से जुड़े भ्रम को दूर करेगा और निर्णय लेना आसान बनाएगा। परिवार के साथ छोटी यात्रा रिश्तों को बेहतर बनाएगी। आपकी समझदारी आपको अच्छे मौके दिखाएगी। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। प्रॉपर्टी डील में देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। दोस्तों की सलाह बिना सोचे-समझे न मानें। पढ़ाई में अनुशासन से सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: पर्पल कर्क (22 जून – 22 जुलाई) आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, खासकर नए निवेश में। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और समझ जरूरी होगी। यह सप्ताह आपके जीवन में स्पष्टता लेकर आएगा। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और पहचान मिल सकती है। परिवार में आपका सहयोग माहौल को अच्छा बनाएगा। सेहत के लिए आप अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यात्रा से मन तरोताजा होगा। मनचाही प्रॉपर्टी मिलने के संकेत हैं। छोटी बातों पर विवाद से बचें। पढ़ाई में लापरवाही से नुकसान हो सकता है।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: ग्रीन कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर) आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, बस लापरवाही से खर्च न करें। प्रेम जीवन में साथी को भावनात्मक सहारा देना जरूरी होगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नई परेशानी को नजरअंदाज न करें। यह सप्ताह काम में कुछ चुनौतियां ला सकता है, जिन्हें धैर्य और समझदारी से पार करना होगा। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से सफलता मिलेगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा अगर आप अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं। यात्रा के अच्छे मौके मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर) छोटे निवेश भविष्य में लाभ दे सकते हैं। प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ बदलाव जरूरी होंगे। यह सप्ताह आपके करियर और बिजनेस को मजबूत करने में मदद करेगा। परिवार के लोग मुश्किल समय में आपसे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। सेहत के लिए वातावरण से बचाव जरूरी है। परिवार के साथ यात्रा खुशी देगी। अभी नई प्रॉपर्टी में निवेश से बचें। अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: ब्राउन वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर) खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में समझदारी और देखभाल से रिश्ते मजबूत होंगे। यह सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और काम में आपकी बातों का असर दिखेगा। परिवार की समस्याएं आप समझदारी से सुलझा पाएंगे। सेहत का ध्यान रखें, खासकर मौसम से बचाव करें। यात्रा रोमांचक और फायदेमंद हो सकती है। प्रॉपर्टी बेचने से लाभ हो सकता है। दोस्तों से बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। पढ़ाई में खुद मेहनत करना जरूरी होगा।

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: मैरून धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर) अच्छी सेहत इस सप्ताह आपकी ताकत बनेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। परिवार में शांति और संतुलन रहेगा। काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य रखें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई अच्छा सौदा हो सकता है। किसी धार्मिक या ऐतिहासिक जगह की यात्रा मानसिक शांति देगी। अचानक बदलावों के लिए तैयार रहें। पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: पिंक मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी) आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें। यह सप्ताह आपकी बातचीत की कला को मजबूत करेगा और आपको काम में सहयोग मिलेगा। परिवार में प्यार और समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन में भरोसा और प्रतिबद्धता दिखाना जरूरी होगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान आपको शांति देगा। यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल सकता है। कुछ चुनौतियों में परिवार का सहयोग लेना पड़ सकता है। पढ़ाई में तुरंत सुधार जरूरी होगा।

शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: ग्रे कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी) यह सप्ताह आपको काम में अपनी क्षमता दिखाने का मौका देगा। परिवार के बड़ों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आर्थिक निवेश में सावधानी रखें। प्रेम जीवन को निजी रखना बेहतर रहेगा। घर के बड़े लोगों की सेहत का ध्यान रखें। यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं। धन जुटाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन मेहनत से समाधान मिलेगा। यह सप्ताह व्यस्त रहेगा। पढ़ाई में नियमितता से सुधार होगा।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: क्रीम