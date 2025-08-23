Weekly Horoscope 25-31 August 2025: क्या कहती हैं 12 राशियां: जानें इस हफ्ते कैसा रहेगा आपका भाग्य

(साप्ताहिक राशिफल : 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक) मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)

ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। प्यार में भावनाएं और नजदीकियां बढ़ेंगी। घर में बातचीत कम हो सकती है, लेकिन खुलकर बात करने से माहौल सुधर जाएगा। यात्रा की योजना अचानक बदल सकती है, इसलिए दूसरा प्लान तैयार रखें। कोई पुराना प्रॉपर्टी काम आगे बढ़ सकता है। पढ़ाई में मन न लग रहा हो तो पढ़ने का तरीका बदलना अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं हर खर्च तुरंत किया जाए, समझदारी से पैसे खर्च करना फायदेमंद रहेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पर्पल वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई) पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। काम थोड़ा थकाने वाला लग सकता है, लेकिन कुछ नया करने से मन लगा रहेगा। परिवार का साथ राहत और खुशी देगा। प्रेम जीवन में भावनाएं संतुलित रहेंगी। यात्रा में थोड़ी देर हो सकती है, संयम रखें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई नया प्लान फायदेमंद हो सकता है। पढ़ाई में कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आगे मदद करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर बैठने का तरीका सही रखें ताकि तकलीफ न हो।

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: ब्राउन मिथुन (21 मई – 21 जून) पैसों की स्थिति स्थिर रहने से आगे की प्लानिंग आसान होगी। काम में आपकी लीडरशिप दिखाई दे सकती है। घरवालों के साथ वक्त बिताने से रिश्ते और भी अच्छे बनेंगे। प्यार के रिश्ते में थोड़ी दूरी आ सकती है, लेकिन बातचीत से हालात सुधर सकते हैं। यात्रा में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तैयार रहें। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सौदा हो सकता है, कागज ध्यान से देखें। पढ़ाई में अच्छे नतीजे आने के संकेत हैं। सेहत थोड़ी कमजोर महसूस हो सकती है, इसलिए आराम करना और ठीक तरह से खाना जरूरी होगा।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: ग्रे कर्क (22 जून – 22 जुलाई)

काम में उम्मीदों और नतीजों के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। परिवार के साथ भावनाओं से जुड़ी बातों से रिश्ता मजबूत हो सकता है। प्यार में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, यह खुद को समझने का समय है। किसी नई जगह घूमने जाना मन को शांति देगा। जमीन से जुड़े कागज सुरक्षित रहेंगे। पढ़ाई में मुश्किल हो तो किसी से सलाह जरूर लें। घर पर ध्यान या योग करने से सेहत को फायदा होगा। कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: बेज सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर) काम थोड़ा एक जैसा लग सकता है, लेकिन कुछ नया सीखने से रुचि बनी रहेगी। घर में हर बात पर नियंत्रण की कोशिश न करें, सहज रहना बेहतर होगा। प्रेम जीवन में थोड़ी उलझन हो सकती है, शांति से स्थिति संभालें। यात्रा में समय का ध्यान रखना जरूरी होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला अभी टालना अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपकी गहराई से सोचने की आदत मदद करेगी। शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए हल्के व्यायाम फायदेमंद रहेंगे। खर्चों पर ध्यान देने से संतुलन बना रहेगा।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: मैरून तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर) ऑफिस में आपकी मौजूदगी मजबूत लगेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में परंपराओं का महत्व बढ़ेगा। प्रेम में बोरियत महसूस हो सकती है, साथ में वक्त बिताने से बदलाव आएगा। यात्रा किसी खास कारण से हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले अनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में थोड़ा ध्यान और मेहनत अच्छा परिणाम दे सकती है। समय पर भोजन और संतुलित खानपान से पाचन बेहतर होगा। पैसों के मामलों में सतर्क रहना जरूरी है।

शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: सफेद वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)

ऑफिस में टीम के साथ मिलकर काम करना आसान रहेगा। परिवार से हमेशा उम्मीद जैसी मदद न मिले, इसलिए खुद को भीतर से मजबूत बनाएं। प्यार में दिल से लिया गया फैसला सुकून देगा। यात्रा बहुत दूर नहीं होगी, लेकिन मन को ताजगी मिलेगी। जमीन-जायदाद से जुड़े कामों में देर हो सकती है, धैर्य बनाए रखें। पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें। शरीर में हल्की थकान या सूजन महसूस हो सकती है, जिसे आराम और घरेलू उपायों से कम किया जा सकता है। किसी पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: पीला धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)

काम के बारे में कुछ नए विचार मन में आ सकते हैं। भाई-बहनों के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। प्रेम में अपनापन बना रहेगा, बातों से रिश्ता और मजबूत होगा। विदेश जाने का मौका मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई में एक ही तरीका बोर कर सकता है, कुछ नया अपनाएं। नींद कम होने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। पैसों को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लें।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: गुलाबी मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)

काम में आपकी मेहनत नजर आएगी और सराहना मिलेगी। घर की जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है, तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। प्यार में जब दोनों एक जैसे सपने देखते हैं, तो रिश्ता और मजबूत होता है। सफर की तैयारी पहले से कर लेना ठीक रहेगा। जमीन से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। पढ़ाई में बदलाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप उसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। सेहत को ठीक रखने के लिए खूब पानी पीना फायदेमंद रहेगा। कोई अच्छा मौका मिल सकता है, फैसला सोच-समझकर लें।

शुभ अंक: 18 | शुभ रंग: केसरिया कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी) करियर में कोई नया आइडिया आपको आगे बढ़ा सकता है। घर में सभी से बात करना रिश्तों को मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में नया उत्साह आ सकता है, पुराने रिश्ते में भी प्यार फिर से जग सकता है। यात्रा में कोई अड़चन आ सकती है, धैर्य रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े काम अभी पूरे नहीं होंगे, थोड़ा इंतजार करें। पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा हो तो पढ़ने का तरीका बदलें। थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए खाने और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। पैसों की स्थिति बेहतर करने के लिए सही योजना बनानी होगी।

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: गुलाबी मीन (20 फरवरी – 20 मार्च) ऑफिस में आपकी काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा जाएगा। घर में धैर्य और समझदारी से रिश्ते सुधर सकते हैं। प्यार में भावनाएं गहरी होंगी और अपनापन महसूस होगा। यात्रा से मन को राहत मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम धीमे चलेंगे, लेकिन ये सोचने का अच्छा समय होगा। पढ़ाई में लगातार मेहनत करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। काम की गति तेज होने से दिमाग थका हुआ महसूस कर सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना जरूरी है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा।