March 2026 weekly horoscope: साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 मार्च, जानें आपके लिए क्या खास लाया है नया सप्ताह

साप्ताहिक राशिफल में 12 राशियों की खूबसूरत फोटो
BY: पं. प्रेमकुमार शर्मा
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (17:02 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (17:06 IST)
Zodiac horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल का महत्व ज्योतिष शास्त्र में बेहद गहरा है, क्योंकि यह हमें हमारे आने वाले सप्ताह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक राशि के लिए ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जो हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप अपनी नौकरी, व्यापार, स्वास्थ्य, और रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस सप्ताह का राशिफल आपके लिए खास हो सकता है।ALSO READ: होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य
 

(साप्ताहिक राशिफल 2 मार्च से 8 मार्च 2026) 

अब आइए, जानते हैं कि आपकी राशि के लिए इस सप्ताह का राशिफल क्या कहता है।

 

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

काम में मिली हाल की सफलता आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आप नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहेंगे। बचत बनी रहेगी, लेकिन खर्च पर ध्यान दें। पढ़ाई में पिछला काम पूरा करने का समय है। घर के फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। प्रेम जीवन में नई खुशी मिलेगी। छोटी यात्रा मन को हल्का करेगी। स्वास्थ्य में नियमितता फायदा देगी।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: ब्लू

 

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। पढ़ाई में ध्यान लगाने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। काम में अतिरिक्त मेहनत से आपकी पहचान बढ़ेगी। परिवार आपके सुझाव को महत्व देगा। प्रेम में नजदीकियां बढ़ेंगी। संपत्ति का मामला शांति से सुलझ सकता है। परिवार संग छोटी यात्रा खुशी देगी। सामाजिक मामलों में साफ बात करना बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: व्हाइट

 

मिथुन (21 मई–21 जून)

काम में आपकी समझ और रचनात्मक सोच की सराहना होगी। धन के नए मौके मिल सकते हैं। पढ़ाई में लगातार प्रयास सफलता दिलाएगा। घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। व्यायाम से सेहत सुधरेगी। नई जगह की यात्रा उत्साह देगी। सामाजिक संपर्क से फायदा होगा।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: ग्रीन

 

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

पैसों के फैसले सोच-समझकर लें। काम में ध्यान और धैर्य की जरूरत रहेगी। पढ़ाई का लंबित काम पूरा करें। परिवार के बुजुर्गों की सलाह काम आएगी। प्रेम में समझ बढ़ेगी। यात्रा की योजना बदल सकती है। नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संपत्ति का मामला धीरे-धीरे साफ होगा।ALSO READ: Holi Numerology Horoscope: अपने मूलांक के अनुसार जानें किन रंगों से खेलें होली, (पढ़ें साप्ताहिक अंक राशिफल 2 से 8 मार्च 2026)

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: सिल्वर

 

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पर योजना जरूरी है। काम में सफलता से आपका मान बढ़ेगा। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन आत्मविश्वास बढ़ाएगा। घर का माहौल खुशहाल रहेगा। प्रेम में नई भावना जाग सकती है। सेहत का ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक मदद से संबंध मजबूत होंगे।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: येलो

 

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। काम में मेहनत का फल मिलेगा। पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे। घर में आपका सहयोग शांति लाएगा। प्रेम में धैर्य रखना जरूरी है। नियमित व्यायाम से स्वास्थ्य बेहतर होगा। छोटी यात्रा सुकून देगी। सामाजिक समारोह में आपकी सराहना होगी।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: लाइट ब्लू

 

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

खर्च पर नियंत्रण रखें। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन संतुलन से सब संभल जाएगा। घर में समझदारी से माहौल अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। संपत्ति का मामला सलाह से सुलझेगा। सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। पढ़ाई में सावधानी रखें।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: क्रीम

 

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

काम में सकारात्मक बदलाव आएंगे। निवेश में जल्दबाजी न करें। पढ़ाई में धीरे-धीरे प्रगति होगी। घर की गलतफहमी बातचीत से दूर होगी। प्रेम में गहराई आएगी। सेहत सामान्य रहेगी। नए घर की योजना बन सकती है। सामाजिक कार्यक्रम में आपकी छवि निखरेगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: रेड

 

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

काम में आपकी परीक्षा हो सकती है, इसलिए पूरा ध्यान दें। रुका पैसा मिल सकता है। पढ़ाई में सफलता उत्साह देगी। परिवार संग समय अच्छा बीतेगा। प्रेम में भावनाओं को समझें। संतुलित जीवनशैली से स्वास्थ्य सुधरेगा। संपत्ति मिलने की संभावना है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: ऑरेंज

 

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। काम में सही योजना से सफलता मिलेगी। पढ़ाई में ध्यान लगाने से अच्छे परिणाम आएंगे। घर की लंबित योजना पूरी हो सकती है। प्रेम में नई शुरुआत संभव है। परिवार का साथ खुशी देगा। दोस्तों संग यात्रा आनंद देगी। संपत्ति सुधार का मौका मिलेगा।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रे

 

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

पैसों के फैसले सोच-समझकर लें। काम की समस्या सुलझाने से सम्मान मिलेगा। पढ़ाई में निरंतर मेहनत रंग लाएगी। परिवार का साथ सुख देगा। प्रेम जीवन में नई उम्मीद जगेगी। फिटनेस पर ध्यान दें। संपत्ति के नए अवसर मिल सकते हैं। पुराने मित्रों से मिलना अच्छा लगेगा।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: पर्पल

 

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और नए संपर्क बनेंगे। काम में सतर्क रहें। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालें। पढ़ाई में सही मार्गदर्शन लें। परिवार को आपका साथ चाहिए। प्रेम में जल्दबाजी न करें। संतुलित आहार और दिनचर्या से स्वास्थ्य सुधरेगा। समय प्रबंधन जरूरी रहेगा।ALSO READ: भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: पिंक

 

