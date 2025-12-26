जनवरी माह 2026 में कैसा रहेगा 12 राशियों का राशिफल

January 2026: जनवरी 2026 एक नए साल की शुरुआत है और ज्योतिषीय दृष्टि से यह महीना कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, सभी 12 राशियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। यहाँ आपकी राशि के अनुसार जनवरी 2026 का संक्षिप्त राशिफल दिया गया है।

January 2026 Horoscope: शुक्र ग्रह 13 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह 14 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल 16 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 17 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह जनवरी माह में मिथुन राशि में ही रहेंगे। गुरु इस वक्त वक्री हैं। छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में ही राशि में ही रहेंगे। छाया ग्रह केतु सिंह राशि में ही राशि में ही रहेंगे।

1. मेष (Aries) गोचर स्थिति: आपके राशि स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, जिससे आपमें अदम्य साहस रहेगा। सूर्य का दशम भाव (करियर भाव) में प्रवेश आपके मान-सम्मान को बढ़ाएगा। करियर के लिहाज से यह एक 'पावरफुल' महीना है। ऑफिस में आपकी लीडरशिप की तारीफ होगी और नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, राहु की द्वादश स्थिति और केतु की छठे भाव में मौजूदगी के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। बाहर के खाने से बचें और जंक फूड का त्याग करें।

2. वृषभ (Taurus) गोचर स्थिति: शुक्र का गोचर आपके भाग्य को बल दे रहा है। बृहस्पति (गुरु) की कृपा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगी। जो धन लंबे समय से अटका हुआ था, वह इस महीने वापस मिल सकता है। व्यावसायिक दृष्टि से की गई छोटी यात्राएं बहुत फायदेमंद साबित होंगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना बनेगी। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि के कारण अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आने के प्रबल योग हैं।

3. मिथुन (Gemini) गोचर स्थिति: बुध की स्थिति आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगी। शनि की ढैय्या का प्रभाव संवाद में थोड़ी बाधा डाल सकता है। यह समय नई चीजें सीखने और प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए उत्तम है। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिल सकती है। हालांकि, प्रेम संबंधों में अहंकार का टकराव हो सकता है। पार्टनर के साथ गलतफहमी न पालें, बैठकर शांति से बात करें। वाणी पर संयम रखना आपके लिए सफलता की कुंजी होगी।

4. कर्क (Cancer) गोचर स्थिति: चंद्रमा की गोचर स्थिति के कारण मन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अष्टम भाव में ग्रहों की हलचल अचानक लाभ या हानि के संकेत देती है। आप खुद को भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर सकते हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ऑफिस की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें। आर्थिक रूप से समय अच्छा है, विशेषकर पुराने किए गए निवेशों से आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है। मानसिक शांति के लिए ध्यान अवश्य करें।

5. सिंह (Leo) गोचर स्थिति: सूर्य का गोचर आपके पराक्रम भाव को सक्रिय करेगा। बुध की शुभ दृष्टि व्यापारिक फैसलों में सटीकता लाएगी। विस्तार: आपका आत्मविश्वास सबको प्रभावित करेगा। यदि आप व्यापार में हैं, तो विस्तार के लिए नए पार्टनर मिल सकते हैं। दोस्तों और सामाजिक समारोहों में आपका दबदबा रहेगा। हालांकि, राहु के प्रभाव से दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिसके कारण आप बजट से बाहर जाकर फिजूलखर्ची कर सकते हैं। अपने बैंक बैलेंस पर नजर रखें।

6. कन्या (Virgo) गोचर स्थिति: छठे भाव में शनि का गोचर आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। बुध की स्थिति विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाएगी। करियर में जो उथल-पुथल चल रही थी, वह अब थमेगी और स्थिरता आएगी। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। घर-परिवार में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन या मांगलिक कार्य संपन्न होगा। छात्रों के लिए यह समय स्वर्णिम है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम मिलेंगे। बस आलस्य का त्याग करें।

7. तुला (Libra) गोचर स्थिति: राशि स्वामी शुक्र का चतुर्थ भाव में होना सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। शनि की दृष्टि खर्चों के प्रति सचेत कर रही है। आपकी आय तो बढ़ेगी लेकिन उसके साथ ही लग्जरी और घर की मरम्मत पर भारी खर्च होने की संभावना है। रिश्तों के लिहाज से यह महीना शानदार है, जीवनसाथी के साथ पुरानी अनबन खत्म होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार दिखेगा और पुराने चले आ रहे रोगों का प्रभाव कम होगा।

8. वृश्चिक (Scorpio) गोचर स्थिति: मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। केतु की स्थिति विदेश यात्रा के मार्ग प्रशस्त कर सकती है। कार्यस्थल पर आपकी कड़ी मेहनत अधिकारियों को नजर आएगी, जिससे प्रशंसा और पुरस्कार मिल सकते हैं। जो लोग विदेश में नौकरी या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें इस महीने खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना करीबी रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है।

9. धनु (Sagittarius) गोचर स्थिति: बृहस्पति की कृपा आपके धन भाव पर बनी रहेगी। शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण धीरे-धीरे राहत देगा। विस्तार: यह महीना आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। पारिवारिक संपत्ति या पुश्तैनी विवाद जो लंबे समय से अटके थे, आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। आपका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग हैं। निवेश के लिए समय बहुत अनुकूल है।

10. मकर (Capricorn) गोचर स्थिति: शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव के कारण शरीर में थोड़ी सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। सूर्य का आपकी राशि में आना कार्यों में तेजी लाएगा। मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी और सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन निराश न हों, परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। काम की अधिकता के कारण आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं। विशेषकर रीढ़ की हड्डी, पीठ और घुटनों का ध्यान रखें। योग और हल्का व्यायाम रोजाना करें।

11. कुंभ (Aquarius) गोचर स्थिति: शनि आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जो आपको अनुशासन सिखाएंगे। राहु का प्रभाव अचानक लाभ की स्थिति पैदा करेगा। रचनात्मक कार्यों और नए स्टार्टअप के लिए यह समय बहुत अच्छा है। समाज में आपका नाम बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह मानेंगे। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी, लेकिन व्यापारिक फैसलों में जल्दबाजी न करें। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप कोई नया वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना सकते हैं।

12. मीन (Pisces) गोचर स्थिति: गुरु का शुभ प्रभाव आपके करियर भाव को बल दे रहा है। शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाएगी। यदि आप नौकरी बदलने या करियर में कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। आपको अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताएंगे। हालांकि, केतु की दृष्टि स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव दे सकती है। मौसमी बीमारियों से बचें और नींद पूरी लें ताकि तनाव हावी न हो।