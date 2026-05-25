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Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, राशिनुसार आजमाएं यह खास उपाय

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Devotees worship at the Hanuman temple on Bada Mangal, with a picture of Bajrangbali along with the 12 zodiac signs
BY: वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Publish Date: Mon, 25 May 2026 (16:48 IST) Updated Date: Mon, 25 May 2026 (16:16 IST)
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Jyestha Month Tuesday Remedies: धार्मिक शास्त्रों में बड़ा मंगल का विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है, और यह दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से पूजा करने पर भय, संकट, रोग और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है।ALSO READ: Jyeshtha Month Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ में 8 बड़े मंगल: क्यों बन रहा है यह महीना खास
 
26 मई को पड़ रहा चौथा बड़ा मंगल विशेष संयोग लेकर आया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशि के अनुसार अलग-अलग उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से ग्रह दोष शांत होने और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। 
 
यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में रुके हुए कार्य पूरे हों, करियर में सफलता मिले, धन लाभ हो और परिवार में खुशहाली बनी रहे, तो अपनी राशि के अनुसार यह खास उपाय जरूर आजमाएं।
 

26 मई के चौथे बड़ा मंगल पर पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ये उपाय शुभ माने जाते हैं। यहां आपकी सुविधा के लिए चतुर्थ बड़े मंगल पर करने योग्य उपाय प्रस्तुत किए गए हैं...ALSO READ: Bada Mangal Dates: ज्येष्ठ माह में कब-कब रहेगा बड़ा मंगल, जानें संपूर्ण तिथियां

 
मेष राशि: हनुमान जी को लाल चोला और सिंदूर चढ़ाएं।
 
वृषभ राशि: बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
 
मिथुन राशि: हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें।
 
कर्क राशि: चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
 
सिंह राशि: गरीबों को गुड़ और गेहूं दान करें।
 
कन्या राशि: बंदरों को केले और चने खिलाएं।
 
तुला राशि: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
वृश्चिक राशि: लाल फूल अर्पित करें और 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र जपें।
 
धनु राशि: आज किसी मंदिर में लाल झंडा चढ़ाएं।
 
मकर राशि: जरूरतमंदों को भोजन कराएं।
 
कुंभ राशि: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
मीन राशि: राम नाम का जप करें और तुलसी में जल अर्पित करें।
 
ये उपाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य सकारात्मकता और श्रद्धा बढ़ाना माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: ज्येष्ठ मास में 8 बड़े मंगल का अद्भुत संयोग: इस तरह करेंगे हनुमानजी की उपासना तो मिलेंगे अनेक शुभ फल

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