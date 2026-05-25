Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल 26 मई को, राशिनुसार आजमाएं यह खास उपाय

Publish Date: Mon, 25 May 2026 (16:48 IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 (16:16 IST)
26 मई को पड़ रहा चौथा बड़ा मंगल विशेष संयोग लेकर आया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राशि के अनुसार अलग-अलग उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से ग्रह दोष शांत होने और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है।
यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में रुके हुए कार्य पूरे हों, करियर में सफलता मिले, धन लाभ हो और परिवार में खुशहाली बनी रहे, तो अपनी राशि के अनुसार यह खास उपाय जरूर आजमाएं।
मेष राशि: हनुमान जी को लाल चोला और सिंदूर चढ़ाएं।
वृषभ राशि: बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
मिथुन राशि: हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें।
कर्क राशि: चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
सिंह राशि: गरीबों को गुड़ और गेहूं दान करें।
कन्या राशि: बंदरों को केले और चने खिलाएं।
तुला राशि: सुंदरकांड का पाठ करें।
वृश्चिक राशि: लाल फूल अर्पित करें और 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र जपें।
धनु राशि: आज किसी मंदिर में लाल झंडा चढ़ाएं।
मकर राशि: जरूरतमंदों को भोजन कराएं।
कुंभ राशि: हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
मीन राशि: राम नाम का जप करें और तुलसी में जल अर्पित करें।
ये उपाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य सकारात्मकता और श्रद्धा बढ़ाना माना जाता है।
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