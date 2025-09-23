Dharma Sangrah

GST छूट से नवरात्रि में ऑटो सेक्टर में बूम, मारुति और हुंदै ने बनाया बिक्री का नया रिकॉर्ड

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (11:26 IST)
GST rate cuts on cars : नवरात्रि में जीएसटी दरों में कटौती लागू होते ही कारों की कीमतों में भारी गिरावट आई। इस वजह से देशभर के वाहन शोरूम में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। वाहन विनिर्माताओं मारुति सुजुकी और हुंदै मोटर इंडिया ने पिछले कई वर्षों में एक दिन की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया। महिंद्रा, टाटा, स्कोडा, वॉक्सवैगन और टोमियोटा समेत सभी कंपनियों की गाड़ियों में भारी बिक्री हुई। 
 
अग्रणी वाहन कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसकी खुदरा बिक्री सोमवार शाम को ही 25,000 इकाई का आंकड़ा पार कर गई और दिन के अंत तक इसके 30,000 वाहन से अधिक रहने का अनुमान है।
 
कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (बिक्री एवं विपणन) पार्थो बनर्जी ने बताया कि कंपनी के डीलरशिप पर लगभग 80,000 ग्राहकों ने पूछताछ की। छोटे कार मॉडल की बुकिंग में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जबकि कुछ मॉडल का स्टॉक खत्म होने की संभावना है।
 
हुंदै मोटर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी तरुण गर्ग ने कहा कि पहले दिन ही लगभग 11,000 वाहनों की बिक्री हुई जो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का सबसे अच्छा बिक्री आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभारंभ और जीएसटी सुधारों की वजह से बाजार में सकारात्मक ऊर्जा आई है।
 
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संशोधन से पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, सीएनजी और एलपीजी इंजन वाली 1200 सीसी तक की कारों की कीमतों में 40,000 से 1.2 लाख रुपये तक की अनुमानित गिरावट आई है।
edited by : Nrapendra Gupta 

