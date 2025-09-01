GST : गाड़ियां सस्ती होने का इंतजार, Maruti Suzuki, Hyundai, Mahindra और Tata Motors की बिक्री घटी

प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंदै, महिंद्रा और टाटा मोटर्स की थोक बिक्री में अगस्त के दौरान मांग घटने की वजह से गिरावट देखी गई। कई संभावित खरीदारों के जीएसटी कर दरों में संशोधन का इंतजार करने और अपनी खरीदारी को टाल देने से वाहन बिक्री में यह गिरावट आई है। लोगों को गाड़ियां सस्ती होने का इंतजार है।

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसई) के यात्री वाहनों की पिछले महीने घरेलू बाजार में थोक बिक्री आठ प्रतिशत गिरकर 1,31,278 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में 1,43,075 वाहनों की बिक्री हुई थी।

मारुति की छोटी कारों की बिक्री साल भर पहले के 10,648 वाहनों से घटकर 6,853 वाहन रह गई। हालांकि, इसकी कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री एक साल पहले के 58,051 वाहनों से बढ़कर 59,597 वाहन हो गई।

मारुति के यूटिलिटी वाहनों की बिक्री पिछले महीने 14 प्रतिशत घटकर 54,043 इकाई रही जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 62,684 इकाई थी। हुंदै मोटर इंडिया की घरेलू बिक्री पिछले महीने 11 प्रतिशत घटकर 44,001 इकाई रह गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 49,525 इकाई थी।

कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) तरुण गर्ग ने कहा, "हमारा लक्ष्य भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक रणनीतिक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और दक्षिण कोरिया के बाहर हुंदै का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र बनाना है।"

महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने कहा कि पिछले महीने घरेलू बाजार में उसके यूटिलिटी वाहनों की बिक्री 39,399 इकाई रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 43,277 इकाई से नौ प्रतिशत कम है।

एमएंडएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वाहन खंड) नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा, "जीएसटी दर की अंतिम घोषणा करीब आने के साथ हमने जानबूझकर अपने डीलरों के पास मौजूद स्टॉक को कम करने के लिए थोक सौदे कम करने का फैसला किया है।"

टाटा मोटर्स ने भी पिछले महीने डीलरों को भेजे जाने वाले यात्री वाहनों में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने 41,001 वाहन बेचे जबकि अगस्त 2024 में यह आंकड़ा 44,142 वाहन था।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने कहा कि पिछले महीने उसकी घरेलू थोक बिक्री दो प्रतिशत बढ़कर 29,302 इकाई हो गई जबकि अगस्त 2024 में उसने घरेलू बाजार में 28,589 इकाइयां बेची थीं। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया की अगस्त में बिक्री 52 प्रतिशत बढ़कर 6,578 इकाई पर पहुंच गई जबकि कंपनी ने पिछले साल अगस्त में 4,323 वाहन बेचे थे।

5 और 18 प्रतिशत की रहेगी स्लैब शीर्ष कार कंपनियों की बिक्री में गिरावट ऐसे समय में आई है जब खरीदारों ने वाहनों पर जीएसटी दर में कटौती की उम्मीद में खरीदारी टालने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद तीन-चार सितंबर को जीएसटी कर के सिर्फ दो स्लैब ही रखने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। इसमें जीएसटी कर सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से लगाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।

फिलहाल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चार-स्तरीय संरचना है जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से कर लगता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत वाहनों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इसके अलावा वाहन के प्रकार के आधार पर अलग से क्षतिपूर्ति उपकर (एक से 22 प्रतिशत तक) भी लगाया जाता है।

वाहन के इंजन, क्षमता और लंबाई के आधार पर छोटे पेट्रोल वाहनों के लिए कुल कर 29 प्रतिशत है जबकि एसयूवी के लिए यह 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच प्रतिशत की दर से ही कर लगता है। दोपहिया वाहन खंड में बजाज ऑटो की घरेलू बिक्री अगस्त में 12 प्रतिशत घटकर 1,84,109 इकाई रह गई जो एक साल पहले इसी अवधि में 2,08,621 इकाई थी।

टीवीएस मोटर कंपनी ने कहा कि इस साल अगस्त में उसकी घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री साल-दर-साल 28 प्रतिशत बढ़कर 3,68,862 इकाई हो गई। प्रीमियम मोटरसाइकिल विनिर्माता रॉयल एनफील्ड ने कहा कि पिछले महीने उसकी घरेलू बिक्री 57 प्रतिशत की तगड़ी वृद्धि के साथ 1,02,876 इकाई रही जबकि साल भर पहले यह 65,623 इकाई थी।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले महीने कुल 1,13,936 दोपहिया वाहनों की बिक्री की जो पिछले साल के 1,04,800 वाहनों के मुकाबले नौ प्रतिशत अधिक है। भाषा Edited by : Sudhir Sharma