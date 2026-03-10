Mahindra BE 6 'बैटमैन एडिशन' की दोबारा बुकिंग शुरू, 28.49 लाख रुपए में घर लाएं सुपरहीरो वाली इलेक्ट्रिक SUV

महिंद्रा ने अपने फैंस और ईवी (EV) के दीवानों को एक बार फिर बड़ा मौका दिया है। कंपनी ने अपनी मशहूर इलेक्ट्रिक SUV, Mahindra BE 6 'Batman Edition' के लिए भारत में बुकिंग दोबारा खोल दी है। बैटमैन फ्रैंचाइजी से प्रेरित यह लिमिटेड एडिशन मॉडल अपनी अनूठी शैली और डार्क थीम के कारण लॉन्च के साथ ही चर्चा में आ गया था।

कीमत और बुकिंग की जानकारी महिंद्रा ने इस स्पेशल एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 28.49 लाख रुपये तय की है। गौर करने वाली बात यह है कि इसकी बुकिंग केवल एक दिन के लिए खोली गई है। कंपनी ने यह फैसला ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए लिया है, क्योंकि पिछले बैच के दौरान यह फोन बहुत जल्द 'सोल्ड आउट' हो गया था। इस कार की डिलीवरी 10 अप्रैल से शुरू की जाएगी।

कैसा है 'बैटमैन' लुक? यह स्पेशल एडिशन रेगुलर BE 6 मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसके एक्सटीरियर में बड़े बदलाव किए गए हैं:

डार्क थीम: पूरी गाड़ी को डीसी (DC) सुपरहीरो 'बैटमैन' से प्रेरित डार्क कलर स्कीम और ग्राफिक्स दिए गए हैं।

कॉस्मेटिक बदलाव: इसमें ब्लैक-आउट पार्ट्स और स्पेशल 'बैटमैन' एडिशन बैजिंग दी गई है, जो इसे सड़कों पर एक आक्रामक और यूनिक लुक देती है।

इंटीरियर: केबिन के अंदर भी एक्सटीरियर की तरह डार्क फिनिश और खास टच दिए गए हैं, जो प्रीमियम महसूस कराते हैं।

पावर और फीचर्स मैकेनिकल तौर पर यह कार स्टैंडर्ड BE 6 जैसी ही है। इसमें वही दमदार इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक मिलता है, जो शानदार रेंज और परफॉरमेंस प्रदान करता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे सभी हाई-टेक फीचर्स मौजूद हैं। Edited by : Sudhir Sharma