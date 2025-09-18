Navratri

GST कटौती के बाद आ गई Maruti कारों की फाइनल कीमतें, कौनसा है सबसे सस्ता मॉडल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 (17:08 IST)
देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वह वाहनों की कीमत में 22 सितंबर से 1.29 लाख रुपए तक की कटौती करेगी। कंपनी ने कहा कि उसने वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में भी कटौती की है।
 
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शुरुआती स्तर के मॉडल एस प्रेसो की कीमतों में 1,29,600 रुपए तक, ऑल्टो के10 की कीमतों में 1,07,600 रुपए तक, सेलेरियो की कीमतों में 94,100 रुपए तक, वैगन-आर की कीमतों में 79,600 रुपए तक और इग्निस की कीमतों में 71,300 रुपए तक की कमी आएगी।
 
कंपनी की प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट की कीमत 84,600 रुपए तक कम हो जाएगी। इसी तरह बलेनो की कीमत 86,100 रुपए, टूर एस की कीमत 67,200 रुपए, डिजायर की कीमत 87,700 रुपए, फ्रोंक्स की कीमत 1,12,600 रुपए और ब्रेजा की कीमत 1,12,700 रुपए तक कम हो गई है।
ALSO READ: Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शन
कंपनी ने बताया कि ग्रैंड विटारा की कीमत 1.07 लाख रुपए, जिम्नी की कीमत 51,900 रुपए, अर्टिगा की कीमत 46,400 रुपए और एक्सएल6 की कीमत 52,000 रुपए तक कम हो गई है। इसी तरह, इनविक्टो की कीमतों में 61,700 रुपए, ईको की कीमत 68,000 रुपए और सुपर कैरी एलसीवी की कीमत 52,100 रुपए तक कम हो जाएगी।
 
मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि कंपनी ने दोपहिया वाहन से चलने वालों को कार लेने में मदद करने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में अलग से कमी की है।
 
उन्होंने कहा, ''भारतीय बाजार में कार को अपनाने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। चूंकि भारत में कारों की पहुंच बहुत कम, प्रति 1,000 लोगों पर 34 है, इसलिए यह और भी जरूरी है कि बाजार में अग्रणी होने के नाते हम भारत को गतिमान बनाने के लिए यह पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर की कारों की कीमतों में कटौती से पिछले कुछ वर्षों में बिक्री में आई गिरावट के बाद अब इस खंड को स्थिर करने में मदद मिलेगी। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

