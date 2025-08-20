Festival Posters

1 सितंबर से महंगी होगी BMW की कारें, जानिए कितनी बढ़ेंगी कीमतें

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (17:54 IST)
जर्मनी की लक्जरी कार विनिर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू ने एक सितंबर 2025 से अपने सभी वाहनों की कीमतों में तीन प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है।  कंपनी ने विदेशी विनिमय दर में जारी उतार-चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए यह बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
 
बीएमडब्ल्यू वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों सहित लक्जरी कारों एवं एसयूवी की एक श्रृंखला बेचती है। इसमें द्वितीय सीरीज ग्रैन कूप की कीमत 46.9 लाख रुपये और बीएमडब्ल्यू एक्सएम की कीमत 2.6 करोड़ रुपये है।
बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विक्रम पावाह ने कहा कि वर्ष की पहली छमाही में बीएमडब्ल्यू इंडिया की वृद्धि और बिक्री की गति उल्लेखनीय रही है। हालांकि, विदेशी विनिमय दर पर निरंतर प्रभाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे कारकों के कारण लॉजिस्टिक लागत बढ़ी है।
 
उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान हम अपनी कारों के कई नए और दमदार मॉडल पेश करने के लिए तैयार हैं। बीएमडब्ल्यू की शानदार और अग्रणी कारों की बढ़ती मांग के साथ ही हम अपने मूल्यवान ग्राहकों को असाधारण अनुभव प्रदान कर रहे हैं।

