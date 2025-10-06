Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






AAP ने बिहार में 11 विधानसभा सीटों के लिए किया उम्मीदवारों का ऐलान

Advertiesment
हमें फॉलो करें kejriwal

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 (23:22 IST)
आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार को 11 विधानसभा सीटों  के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लिस्ट के मुताबिक बेगूसराय से डॉ. मीरा सिंह, कुशेश्वर से योगी चौपाल, तरैया से अमित कुमार सिंह, कसबा से भानु भारती, बेनीपट्टी से शुभदा यादव, फुलवारीशरीफ से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर से डॉ. पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार से अखिलेश नारायण ठाकुर, गोविंदगंज से अशोक कुमार सिंह और बक्सर विधानसभा सीट से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह पार्टी प्रत्याशी बनाए गए हैं।
ALSO READ: Cough syrup deaths : NHRC ने MP,UP, राजस्थान सहित DCGI को जारी किया नोटिस, CM यादव ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया
पार्टी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तैयार मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। ये मॉडल दो राज्यों में पहले से ही स्वीकृत रही है। बिहार में पलायन, बेरोजगारी, महंगाई आदि मुख्य मुद्दा रहेगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels