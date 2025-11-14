बिहार चुनाव में SIR ने कर दिया खेल, यह क्या बोल गए अखिलेश?

बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा।… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 14, 2025

अखिलेश ने कहा कि सीसीटीवी की तरह अब पीडीए प्रहरी भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। सपा अध्यक्ष ने भाजपा को राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भाजपा छल बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना का दौर जारी है। अभी तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है आरजेडी और कांग्रेस के महा गठबंधन को करारा झटका मिल रहा है यानी एनडीए को बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है।अखिलेश ने कहा कि भाजपा का ये खेल अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में सफल नहीं होगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव एसआईआर के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आधार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची स्पष्ट नहीं है।