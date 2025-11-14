बिहार चुनाव में SIR ने कर दिया खेल, यह क्या बोल गए अखिलेश?

Akhilesh Yadav News : बिहार विधानसभा चुनाव में आज मतगणना का दौर जारी है। बिहार के चुनाव परिणामों के रुझानों ने विपक्षी दलों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव के परिणामों ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है, जहां एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जो खेल बिहार में खेला गया है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। महागठबंधन के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने SIR का विरोध करते हुए राज्य में यात्रा निकाली थी।
खबरों के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव में आज मतगणना का दौर जारी है। बिहार के चुनाव परिणामों के रुझानों ने विपक्षी दलों के खेमे में हलचल पैदा कर दी है। चुनाव के परिणामों ने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है, जहां एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान सामने आया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा है कि जो खेल बिहार में खेला गया है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। यादव सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महागठबंधन की हार का जिम्मेदार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और भारतीय जनता पार्टी को ठहराया है। उन्होंने विपक्षी खेमे के लिए एक नई रणनीति की भी घोषणा की।
अखिलेश ने कहा कि सीसीटीवी की तरह अब पीडीए प्रहरी भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। सपा अध्यक्ष ने भाजपा को राजनीतिक दल नहीं, बल्कि भाजपा छल बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना का दौर जारी है। अभी तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है आरजेडी और कांग्रेस के महा गठबंधन को करारा झटका मिल रहा है यानी एनडीए को बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है।
अखिलेश ने कहा कि भाजपा का ये खेल अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में सफल नहीं होगा। इससे पहले भी अखिलेश यादव एसआईआर के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आधार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची स्पष्ट नहीं है।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को लेकर चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर विपक्ष शुरुआत से हमलावर है। विपक्षी दलों का कहना है कि SIR के जरिए चुनाव आयोग, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए वोट चोरी कर रहा है। महागठबंधन के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने SIR का विरोध करते हुए राज्य में यात्रा निकाली थी।
उल्लेखनीय है कि 2020 के चुनाव में 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 126 सीटें गईं तो महागठबंधन के हिस्से में 110 सीटें आईं। 8 सीट अन्य दलों के कब्जे में गई, जिसमें असदद्दीन ओवैसी की AIMIM को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को सबसे अधिक 75 सीटों पर जीत मिली तो भाजपा के हिस्से में 74 सीटें आईं और वह दूसरे नंबर की पार्टी बनी।
Edited By : Chetan Gour