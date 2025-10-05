बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस का दावा, करीब 23 लाख महिलाएं नहीं डाल सकेगी वोट

नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बिहार में जमकर 'वोट चोरी' की है।



इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बिहार में जमकर 'वोट चोरी' की है। वोट चोरी के ये कारनामे चुनाव आयोग द्वारा जारी फाइनल वोटर लिस्ट में सामने आए हैं। जैसे: जमुई में एक ही घर के पते पर 247 वोटर रजिस्टर कर दिए गए, मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में 3 बार दर्ज है और फाइनल लिस्ट आने के बाद भी वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम दर्ज हैं। ये कुछ मामले हैं, जो सामने आए हैं, लेकिन फर्जीवाड़े की लिस्ट लंबी है।