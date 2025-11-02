दुलारचंद मर्डर केस : आधी रात को बाढ़ से अनंतसिंह अरेस्ट, मुश्किल में मोकामा से जदयू प्रत्याशी

Anant Singh Arrest news : बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने जदयू नेता अनंतसिह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें देर रात पटना लाया गया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ALSO READ: मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?

मीडिया खबरों के अनुसार, रात 11:10 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे। वहां मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया।

क्या बोले SSP : पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई। पथराव हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक शव बरामद किया गया। मृतक, 75 वर्षीय दुलारचंद यादव, उसी गांव के निवासी थे जहां यह झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

शर्मा ने कहा कि साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और यह एक गंभीर मामला है। यह पाया गया कि यह सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मैं पटना के सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पटना पुलिस आपके साथ है।

गौरतलब है कि मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। यहां अनंत सिंह का मुकाबला राजद की वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है।

