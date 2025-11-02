Hanuman Chalisa

दुलारचंद मर्डर केस : आधी रात को बाढ़ से अनंतसिंह अरेस्ट, मुश्किल में मोकामा से जदयू प्रत्याशी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 2 नवंबर 2025 (08:22 IST)
Anant Singh Arrest news : बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में पुलिस ने जदयू नेता अनंतसिह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें देर रात पटना लाया गया और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ALSO READ: मोकामा हत्याकांड पर तेजस्वी यादव बोले, क्या चुनाव आयोग मर गया है?
 
मीडिया खबरों के अनुसार, रात 11:10 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे। वहां मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया। 
 
क्या बोले SSP : पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई। पथराव हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक शव बरामद किया गया। मृतक, 75 वर्षीय दुलारचंद यादव, उसी गांव के निवासी थे जहां यह झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
 
शर्मा ने कहा कि साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और यह एक गंभीर मामला है। यह पाया गया कि यह सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी।
 
उन्होंने कहा कि मैं पटना के सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाएगा। पटना पुलिस आपके साथ है। 
 
एक्शन में चुनाव आयोग : चुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को पटना के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के तबादले और तीन अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। बाढ़ के एसडीओ सह 178 मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार (बिहार प्रशासनिक सेवा) को हटा दिया गया है। ALSO READ: मोकामा हत्याकांड में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पटना के ग्रामीण SP समेत 4 अधिकारियों का ट्रांसफर
 
गौरतलब है कि मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। यहां अनंत सिंह का मुकाबला राजद की वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है।
