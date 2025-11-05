वोटिंग से पहले ही मुंगेर सीट हार गई जन सुराज पाटी, भाजपा में शामिल हुआ प्रत्याशी

Munger Assembly Seat : बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। गुरुवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान से कुछ ही घंटों पहले मुंगेर में जन सुराज पार्टी को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके उम्मीदवार संजय सिंह पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।

संजय सिंह ने आज भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इतना ही नहीं संजय सिह ने चुनाव में कुमार प्रणय का समर्थन की भी एलान किया। उन्होंने कहा कि जन सुराज की सोच अच्छी थी, लेकिन जनता भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करती है।

मुंगेर से भाजपा प्रत्याशी प्रणय पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 1314 उम्मीदवारों में सबसे अमीर हैं। कुमार प्रणय ने अपने शपथ पत्र में कुल 170 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। जनसुराज प्रत्याशी के चुनाव मैदान में हटने से इस सीट पर उनके दोबारा चुनाव जीतने की संभावना बढ़ गई है।

संजय सिंह चुनाव मैदान से हटने वाले जन सुराज पार्टी के चौथे उम्मीदवार है। इससे पहले अक्टूबर में भी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के 3 और उम्मीदवारों ने नाम वापल ले लिए थे। इन्हें पार्टी ने दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज से टिकट दिया था।

गौरतलब है कि मुंगेर में गुरुवार को पहले चरण के तहत मतदान होगा। अब यहां भाजपा के कुमार प्रणय का मुकाबला राजद प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी से होगा। यहां ओवैसी की AIMIM ने पूर्व राज्यमंत्री मोनाजिर हसन टिकट दिया है। 2020 में भी यहां से कुमार प्रणय ने भी चुनाव जीता था।

