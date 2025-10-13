NDA में सीट बंटवारे के बाद JDU में भगदड़, इस्तीफों की झड़ी, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक का इस्तीफा

बिहार के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। भाजपा 110 और जेडीयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच सीट बंटवारे के बाद जदयू को लगातार झटके लग रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद पार्टी के अंदर असंतोष की लहर है और कई बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे दे रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक उनके करीबी और नेता इस्तीफा दे सकते हैं।

करीबी नेता उठा रहे हैं फायदा, टिकट बेचने का लगाया आरोप एनडीए में बीजेपी और जदयू को बराबर 101-101 सीटें मिली हैं। अन्य सहयोगियों में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29, हम (जीतन राम मांझी) और आरएलएम (उपेंद्र कुशवाहा) को 6-6 सीटें दी गई हैं। जय कुमार सिंह ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है। इसी का फायदा उनके साथ रहने वाले नेता उठा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगो को जानबूझकर पार्टी से दूर किया जा रहा है जो नीतीश कुमार के करीबी हो। चुनाव से पहले गहरी साजिश रची जा रही है। शाहाबाद में एनडीए धाराशाही हो जाएगा, एनडीए अब सवर्ण समुदाय से दूर हो रही है।