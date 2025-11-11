Exit Poll में बिहार में NDA की वापसी, कितनी मिल सकती है सीटें

bihar exit poll 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (Exit Poll) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी। एक्जिट पोल में महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में 02-08 सीट जा सकती है। वोट प्रतिशत में NDA को 48.4 %, महागठबंधन को 36.8 % और अन्य को 14.8 % वोट मिलने का अनुमान हैं।

अन्य के खाते में 02-08 सीट जा सकती है। मैट्रिज-आईएएनएस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों के खाते में 2 से 6 सीटें जा सकती हैं। चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं।

पोल स्टार के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को 184 से 209 सीटें, महागठबंधन को 32 से 49, जबकि अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल इनसाइड के मुताबिक एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन 87 से 102, अन्य 3 से 8। दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए 145 से 160, महागठबंधन 73 से 91, अन्य 5 से 10 मिल सकती है।