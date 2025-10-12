Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बिहार में सीट शेयरिंग पर क्यों मचा बवाल, क्यों NDA और महागठबंधन के लिए जरूरी छोटे दलों का साथ?

Advertiesment
हमें फॉलो करें bihar assembly election 2025

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (11:38 IST)
Bihar Assemble Election : बिहार विधानसभा चुनावों के एलान के बाद से ही राजग और महागठबंधन में सीटों पर घमासान मचा हुआ है। राजग चिराग पासवान को मनाती है तो पशुपति पारस और जीतनराम मांझी नाराज हो जाते हैं। महागठबंधन के लिए भी कांग्रेस और जेएमएम से लेकर वामपंथी दलों तक सबको साधना आसान नहीं है। ALSO READ: Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, सीट शेयरिंग से खुश नहीं मांझी, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ाया
 
राजग से जुड़े चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाह, पशुपति पारस आदि दिग्गजों का बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने वोटरों के बल पर से राज्य की कई सीटों पर उलटफेर करने की क्षमता रखने हैं। चुनाव के समय ही इनके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका होता है। इसलिए ये लोग चुनाव के समय बड़े दलों को अपनी ताकत का अहसास करा रहे हैं। ये दल इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दे रहे हैं। इनमें कई सीटें भाजपा और जदयू के पास है।
 
भाजपा और जदयू अपने नाराज साथियों को मनाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन में बड़े सहयोगी दल जदयू और भाजपा 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में क्रमशः 102 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि राजग उसे 15 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहता। चिराग पासवान भी 25 से ज्यादा सीटों पर अड़े हुए हैं। RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत अभी जारी है।
 
इसी तरह महागठबंधन में भी सीटों पर तकरार जारी है। राजद, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम और एआईएमआईएम सहित अन्य दलों के बीच कई सीटों को लेकर मंथन जारी हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को साफ संदेश दिया है कि किसी भी हाल में 13 अक्टूबर तक सीट बंटवारे का फैसला करने को कहा है। राजद तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करवाना चाहते हैं तो मुकेश सहनी की नजर डिप्टी सीएम पद पर है। 
 
झारखंड मुक्ति मोर्चा 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। राज्य में वह कई सीटों पर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। ओवैसी की AIMIM ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। ALSO READ: क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला
 
इधर लालू यादव और तेजस्वी यादव कांग्रेस को साधने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। वे आज दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। पार्टी ने राज्य में एक मुख्‍यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम का फार्मूला भी पेश किया था। इस पर भी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में फैसला हो सकता है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels