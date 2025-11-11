Biodata Maker

Bihar में दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग, शाम 5 बजे तक 67.14 % मतदान, तेजस्वी यादव ने लगाया रफ्तार धीमी करने का आरोप

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (18:06 IST)
बिहार में दूसरे चरण के मतदान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में भी बंपर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है। किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.56 प्रतिशत वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद कतार में खड़े लोग वोट डाल पाएंगे।
किशनगंज में सबसे ज्यादा मतदान
भारत चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के अनुसार नवादा में शाम 5 बजे तक 57.11% मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26% मतदान हुआ। इसके बाद कटिहार में 75.23%, पूर्णिया में 73.79%, सुपौल में 70.69% और पूर्वी चंपारण में 69.02% मतदान हुआ।  

तेजस्वी यादव ने लगाया रफ्तार धीमी करने का आरोप
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई ''रिकॉर्ड मतदान'' ने यह संदेश दे दिया है कि राज्य की जनता को ''नतीजा'' चाहिए, ''जुमला'' नहीं। राजद नेता यादव ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर प्रशासन मतदान की रफ्तार धीमी कर सकता है, लेकिन उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे कतार में लगे रहें और वोट डाले बिना कतार छोड़कर वापस नहीं लौटें।

