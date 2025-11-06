BJP नेता राकेश सिन्हा ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में डाला वोट, मचा सियासी संग्राम, क्या है सचाई

क्या कहा राकेश सिन्हा ने

baseless and morally contested allegation is being levelled against me by by liars and morally degraded leaders of @AamAadmiParty @INCIndia and their ilks . My name is only in Bihar’s electoral roll . It was earlier in Delhi’ s electoral roll and I got it deleted through… pic.twitter.com/wuvwHPZD8V — Prof Rakesh Sinha (@RakeshSinha01) November 6, 2025

राकेश सिन्हा बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। राकेश कुमार सिन्हा के दो जगहों से वोट डालने का मामला ऐसे समय में उठा है, जब विपक्ष चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर फर्जी तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रही है। हालांकि इसे लेकर राकेश सिन्हा ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरा पुश्तैनी घर बेगूसराय में है जमीन से उखड़ा आदमी मैं नहीं हूं।बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर (बेगूसराय) करा लिया। एक वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि मुझ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और उनके जैसे झूठे और नैतिक रूप से गिरे हुए नेताओं द्वारा बिना किसी आधार के और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा नाम सिर्फ बिहार की वोटर लिस्ट में है। पहले यह दिल्ली की वोटर लिस्ट में था और मैंने कानून के तय तरीके से इसे हटवा दिया था। Edited by : Sudhir Sharma