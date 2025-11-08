Chirag Paswan News : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की सियासी बहस को एक बार फिर नई दिशा दे दी है। चिराग ने कहा कि उन्हें न पद का मोह है, न सत्ता की लालसा है। उनका मानना है कि जब तक राजनीति का उद्देश्य समाज की भलाई नहीं होगा, तब तक सच्चा परिवर्तन असंभव है। चिराग ने साफ कहा कि न उनके मन में उप मुख्‍यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, न ही पार्टी किसी पद के मोह में फंसने वाली है। चिराग ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल बिहार के युवाओं और जनता का विकास करना है, सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा।



