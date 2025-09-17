Hanuman Chalisa

New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (19:34 IST)
बिहार चुनाव से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के (राज्यव्यापी गहन पुनरीक्षण)  (SIR) अभियान को लेकर बहुत बवाल मचा था। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 17 सितंबर बुधवार को चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कई बदलावों का ऐलान किया गया है।

बिहार चुनाव से शुरुआत के बाद से ये नियम सभी चुनाव में जारी रहेगा। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे मतदाताओं को सुविधा होगी। इसे एक नया प्रयोग माना जा रहा है।
किन-किन नियमों में होगा बदलाव
भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने ईवीएम मतपत्रों की स्पष्टता और पठनीयता को बढ़ाने के लिए, चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49बी के तहत मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सभी चुनाव में ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की फोटो रंगीन होगी।
इस बदलाव से पहले अब तक बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। नए बदलावों के मुताबिक उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर तीन चौथाई हिस्से के बराबर होगा।
क्रम संख्या को भी अब ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों/नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट आकार में छापे जाएंगे, जो आसानी से पठनीय हो।

