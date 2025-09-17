New Reform : बिहार चुनाव से पहले EC की नई गाइडलाइन, उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, EVM पर सीरियल नंबर्स, जानिए और क्या क्या बदला

ECI revises guidelines to make EVM Ballot Papers more readable



Starting from Bihar, EVMs to have colour photographs of candidates for the

first time



✅ Serial number to also be displayed more prominently



Read more : https://t.co/EryLiszlvi pic.twitter.com/SgVTvHKAKn — Election Commission of India (@ECISVEEP) September 17, 2025

इस बदलाव से पहले अब तक बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती थी। नए बदलावों के मुताबिक उम्मीदवार का चेहरा बैलेट पेपर पर तीन चौथाई हिस्से के बराबर होगा।क्रम संख्या को भी अब ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, सभी उम्मीदवारों/नोटा के नाम एक ही फॉन्ट प्रकार और फॉन्ट आकार में छापे जाएंगे, जो आसानी से पठनीय हो। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma