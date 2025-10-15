dipawali

बिहार चुनाव मेंं NDA से कैसे पिछड़ा महागठबंधन, राहुल-तेजस्वी की जोड़ी में भी दरार?

विकास सिंह

, बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (13:24 IST)
बिहार विधानसभा चुनाव सत्तारूढ NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। कांटे के मुकाबले में फंसे बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन जैसै-जैस चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन के लिए अब 48 घंटे (17 अक्टूबर तक नामांकन) का समय बाकी बचा है लेकिन महागठबंधन में न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है औ न अब आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का आधिकारिक एलान किया है।

वहीं भाजपा और नीतीश की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल दे दिए है। ऐसे में अब जब पहले चरण के मतदान को लेकर एक महीने से काम का समय शेष बचा है तब उम्मीदवारों के आधिकारिक एलान नहीं होने से महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

राहुल से नहीं हुई तेजस्वी की मुलाकात- महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला किस कदर उलझा हुआ है इसको इससे समझा जा सकता है कि पिछले दिनों दिल्ली आए तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। तेजस्वी ने दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब डेढ़ घंटे तक चर्चा की, लेकिन सीटों को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 60-65 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग पर ड़टी हुई है वहीं तेजस्वी कांग्रेस को 60 से कम सीट देना चाहते है।

इस बीच कांग्रेस ने अपने नेताओं से बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई हाईलेवल बैठक में नेताओं को इस बात के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से प्रदेश कांग्रेस नेताओं साफ किया गया है कि जिन सीटों पर पार्टी मजबूत स्थिति में है उन सीटों पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा।

इस बीच महागठबंधन मे शामिल भाकपा (माले) ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। भाकपा ने  मदन सिंह चंद्रवंशी को तरारी, शिवप्रकाश रंजन को अगिआंव, कयामुद्दीन अंसारी को आरा, अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा को डुमरांव और अरुण सिंह को काराकाट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच महागठबंधन में शामिल VIP पार्टी के 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर है। वहीं सीट शेयर
महागठबंधन पर तकरार पर भाजपा का तंज- बिहार चुनाव में महागठबंधन में शीट शेयरिंग पर समझौता नहीं होने के कारण अब भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब NDA है एकजुट, महागठबंधन में फूट, सीट बंटवारे को लेकर नेतृत्व तक सब तय, मैदान में है NDA, वहीं लठबंधन में जारी है कुर्सी की खींचतान और बवाल।

NDA में उपेंद्र कुशवाह की नाराजगी- वहीं दूसरी ओर NDA मे भले ही सीटों को लेकर समझौता हो गया हो और उम्मीदवारों के नामों का एलान हो चुका है, लेकिन अब उपेद्र कुशवाह नाराज हो गए है और उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आ गई है। इतना ही नहीं उपेंद्र कुशवाह ने अपने उम्मीदवारों को नामांकन से रोक दिया है। उपेंद्र कुशवाह ने कहा कि NDA में सब ठीक नहीं है। उपेंद्र कुशवाह को मनाने बिहार भाजपा के नेता मंगलवार रात उनसे मिलने पटना स्थित आवास पर पहुंचे लेकिन बात नहीं बनी। बिहार भाजपा  के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे. सुबह पांच बजे तक उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में बातचीत हुई. मगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।.वहीं अब उपेंद्र कुशवाह को मानने के लिए गृहमंत्री अमित शाह आगे आए है और उनके बुलावे पर उपेंद्र कुशवाह दिल्ली पहुंचे और उनसे मुलाकात कर रहे है।

