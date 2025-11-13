एपस्टीन स्कैंडल में बड़ा खुलासा, ईमेल लीक से मुसीबत में राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप, क्‍या है लड़कियों से कनेक्‍शन वाला केस

जेफरी एपस्टीन विवाद अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मौत के करीब 6 साल बाद भी यौन अपराधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं। इस विवाद में अमेरिकी राजनीति भी गर्मा रही है। दरअसल, इन दिनों कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी और यौन शोषण के लिए कुख्यात जेफरी एपस्टीन के साथ ट्रंप की दोस्ती चर्चा का विषय बनी हुई है।





यह मामला अभी खत्‍म हुआ ही नहीं था कि इस बीच एक नया खुलासा हुआ है। दरअसल, बुधवार 12 नवंबर को सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के मुताबिक जेफरी एपस्टीन ने 2019 में एक पत्रकार को ईमेल में लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के बारे में जानते थे। दूसरी तरफ इन दस्तावेजों के सामने आने के तुरंत बाद राष्ट्रपति के ऑफिस यानी व्हाइट हाउस ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर राष्ट्रपति को बदनाम करने के लिए चुनिंदा ईमेल लीक करने का आरोप लगाया।





क्‍या है नए डॉक्यूमेंट में : दरअसल, हाउस ओवरसाइट कमेटी (एक तरह से संसदीय समिति) के डेमोक्रेट्स ने ट्रंप का संदर्भ देते हुए तीन ईमेल जारी किए हैं। इनमें से एक इमेल एपस्टीन ने 2011 में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने विश्वासपात्र घिसलीन मैक्सवेल को बताया था कि ट्रंप ने एपस्टीन के घर पर यौन तस्करी करके लाई गई सर्वाइवर लड़की के साथ घंटों बिताए थे।





एपस्टीन से ट्रंप की दोस्ती उठा रही सवाल : बता दें कि न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासे एपस्टीन से ट्रंप की दोस्ती के बारे में नए सवाल उठाने के लिए डिजाइन किए गए थे। एपस्टीन केस को देख रहे सरकारी वकीलों के अनुसार एपस्टीन ने सालों तक कम उम्र की लड़कियों का शोषण किया और अब ट्रंप पर दबाव डालकर जाना जा सकेगा कि उन्हें इसके बारे में कितनी जानकारी है। हालांकि बिजनेसमैन से नेता बने ट्रंप ने लगातार एपस्टीन के अपराधों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने वर्षों पहले अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया था।





डेमोक्रेट्स ने 2011 के ईमेल का जो वर्जन रिलीज किया है, उसमें सर्वाइवर लड़की का नाम हटा दिया गया था। लेकिन कमेटी में मौजूद रिपब्लिकन ने बाद में कहा कि वह लड़की वर्जीनिया गिफ्रे थी, जिसने एपस्टीन पर अपने कई अमीर और शक्तिशाली दोस्तों के साथ यौन संबंध बनाने की व्यवस्था करने का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि एपस्टीन ने संघीय आरोपों पर मुकदमे का इंतजार करने के दौरान 2019 में न्यूयॉर्क जेल में अपनी जान ले ली थी।

Edited By: Navin Rangiyal