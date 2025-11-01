Hanuman Chalisa

कैसे हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान से उठा सवाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मोकामा , शनिवार, 1 नवंबर 2025 (08:44 IST)
Dularchand Yadav death news in hindi : मोकामा विधानसभा सीट के तारतर गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की मौत से बिहार की सियासत गरमा गई है। इस बीच दुलारचंद के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने दावा किया कि मौत गोली लगने से नहीं हुई। ALSO READ: कौन थे दुलारचंद यादव, जिसकी हत्या से 'खूनी' हुई बिहार की चुनावी सियासत
 
डॉक्टर ने कहा कि दुलारचंद को पैर में टखने के पास लगी और यह आरपार हो गई। इस तरह गोली लगने मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुलारचंद के पूरे शरीर में चोट के निशान मिले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अगर दुलारचंद की मौत गोली से नहीं हुई तो कैसे हुई? बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रविवार तक आ जाएगी। इसमें मौत की वजह पता चल सकती है।
 
गौरतलब है कि दुलारचंद के मोकामा के एक गांव में चुनाव प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में जदयू प्रत्याशी अनंतसिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मृतक के पोते ने लिखित तौर पर FIR दर्ज कराई है कि दुलारचंद यादव को पीटा गया और थार गाड़ी से कुचलकर मारा गया।
 
बाढ़ घाट पर दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे रंजीत ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस बीच पुलिस ने दुलारचंद की शवयात्रा के दौरान राजद प्रत्याशी वीणा सिंह की गाड़ी में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने अनंतसिंह के 4 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ALSO READ: दुलारचंद यादव की हत्या से मुश्किल में बाहुबली अनंत सिंह, दर्ज हुई FIR
 
मोकामा में पहले चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। यहां अनंतसिंह का मुकाबला राजद की वीणा सिंह और जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी से है। वीणा सिंह बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी है।
edited by : Nrapendra Gupta

