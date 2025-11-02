Dharma Sangrah

बिहार में पकौड़ा पॉलिटिक्स : चुनाव प्रचार कर रहे मोदी के मंत्री नित्यानंद राय ने तले पकौड़े

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

राघोपुर , रविवार, 2 नवंबर 2025 (12:20 IST)
Bihar Pakoda Politics : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पकौड़े तलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
 
बताया जा रहा है शनिवार को राघोपुर में एनडीए प्रत्याशी सतीश राय के समर्थन में प्रचार के दौरान नित्यानंद अचानक सड़क किनारे एक दुकान पर पहुंचे और खुद ही कराही में पकौड़ा-कचरी तलने लगे। यह नजारा देख लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते दुकान के सामने भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।
 
नित्यानंद राय ने पकौड़े-कचरी तलने के बाद खुद भी इसका स्वाद चखा। इस दौरान मौके पर मौजूद कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिचांई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पकोड़े तलना भी रोजगार है।
 
मंत्री को पकोड़े तलते देख लोगों ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राघोपुर में सतीश राय का मुकाबला राज्य में महागठबंधन के मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव से है।
 
इससे पहले तेजप्रताप यादव भी गयाजी के वजीरगंज में जलेबी छानते हुए दिखे थे। इस दौरान उन्होंने खुद जलेबी बनाई और खाई। इसके बाद उन्होंने दुकानदार को इसके पैसे भी दिए।
 
गौरतलब है कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। सभी दलों ने पहले चरण के अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज राज्य में प्रचार में जुटे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 

