आरा में पीएम मोदी बोले, राजद ने कनपटी पर कट्‍टा रखकर अपनी बात मनवाई

PM Modi Arrah rally : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद में भारी झगड़ा है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार हो। राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जंगलराज तक कई मुद्दों पर कांग्रेस और राजद निशाने पर लिया।

जंगलराज पर क्या बोले मोदी : पीएम मोदी ने कहा कि जंगलराज, वो अंधेरा था, जिसने बिहार को धीरे-धीरे खोखला कर दिया। RJD के जंगलराज की पहचान जिन चीजों से होती है वो हैं... कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। जंगलराज में 37 हजार लोगों का अपहरण हुआ। राजद अगर बिहार में जंगलराज लाई, तुष्टिकरण की राजनीति की, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के कत्लेआम से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जंगलराज वाले बुरी तरह हर रहे हैं। नई पीढ़ी जंगलराज नहीं आने देगी।

आरजेडी कांग्रेस को पसंद नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर : उन्होंने कहा कि मोदी ने ये भी कहा है, अब भारत, आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर से आपको गर्व हुआ, आपका सीना चौड़ा हुआ, लेकिन कांग्रेस-आरजेडी को ये पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद, कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही, ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

कांग्रेस और राजद में भारी झगड़ा : प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राजद में भारी झगड़ा है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्‍यमंत्री उम्मीदवार हो। राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद दोनों दलों में सिर फुटोव्वल होगी। ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो आपका क्या भला होगा?

हटाई आर्टिकल 370 की दीवार : उन्होंने कहा कि मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 की दीवार गिराने की गारंटी दी थी। आजादी के 70 साल बाद, ये काम पूरा हुआ। आज जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है।

वन रैंक, वन पेंशन पर क्या कहा : उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश की सुरक्षा और देश की रक्षा करने वाले, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र से बहुत से साथी सेना और अर्धसैनिक बलों में हैं। हमारे सैनिक परिवार कई दशकों से वन रैंक, वन पेंशन की मांग कर रहे थे। मोदी जी ने गारंटी दी और उसे पूरा करके दिखाया। वन रैंक, वन पेंशन के तहत देशभर के पूर्व सैनिकों को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं। बिहार के सैनिक परिवारों को भी सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद मिली है।

