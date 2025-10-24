Bihar Elections : कर्पूरी गांव से मोदी ने किया चुनावी शंखनाद, जयराम रमेश ने पूछे 3 सवाल

मोदी के कर्पूरी गांव पहुंचने से पहले रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी से तीन सीधे सवाल किए। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 26 प्रतिशत आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की ऐतिहासिक नींव रखी थी। क्या यह सही नहीं है कि आपकी पार्टी के वैचारिक पूर्वज -जनसंघ और आरएसएस - ने उनकी आरक्षण नीति का खुलकर विरोध किया था?
#WATCH | PM Narendra Modi visits Karpoori Gram in Samastipur and pays tribute to Bharat Ratna Karpoori Thakur in Samastipur, Bihar— ANI (@ANI) October 24, 2025
(Source: DD) pic.twitter.com/Xmw1cRiKYE
कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या आपने कांग्रेस पार्टी की जाति जनगणना की मांग को अर्बन नक्सल एजेंडा कहकर दलितों, पिछड़ों, अति-पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों का अपमान नहीं किया? क्या आपकी सरकार ने संसद (20 जुलाई 2021) और सर्वोच्च न्यायालय (21 सितंबर 2021) में जाति जनगणना करने से इनकार नहीं किया? बहुसंख्यक वंचित वर्गों के करोड़ों लोगों की इस वैध मांग को आपकी सरकार ने लंबे समय तक जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया - क्या आप इससे इंकार करेंगे?
