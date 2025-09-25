PM Modi बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए करेंगे ट्रांसफर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की शुरुआत करेंगे और राज्य भर की 75 लाख महिलाओं में से प्रत्येक के बैंक खाते में 10,000 रुपए अंतरित करेंगे। इसके तहत कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को ‘आत्मनिर्भर’ बनाना है और उन्हें स्वरोजगार तथा रोजगार के साधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ के जरिए इस समारोह में शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि यह योजना सार्वभौमिक प्रकृति की है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपनी पसंद का रोजगार आरंभ कर सकें। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरंभिक चरण में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी और अगले चरण में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि यह योजना सामुदायिक भागीदारी पर आधारित होगी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े विशेषज्ञ उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि वे अपने प्रयासों में सफल हो सकें। उनके उत्पादों की बिक्री में सहायता के लिए राज्य में ‘ग्रामीण हाट’ को और विकसित किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकारों ने राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रयासरत है।